Entre fogones contra la ELA

Escasas 48 horas bastaron para agotar el centenar de entradas que los hosteleros de “A 22 manes” habían sacado a la venta para una cena convocada por una muy buena causa: luchar contra la ELA. La asociación, con la ayuda de Nacho Manzano, celebró ayer en el Palacio de La Riega de Gijón un concurrido banquete que les ayudó a recaudar 6.240 euros que ya están en manos de la asociación ELA Principado, la entidad regional que ayuda a enfermos de esclerosis lateral amiotrófica y que cuenta ahora con unos 400 socios. María José Álvarez, su presidenta, fue una de las comensales de la cita, y ayer se deshacía en halagos: “Solo podemos dar las gracias. Nuestros enfermos necesitan muchas terapias y materiales que no cubre la Seguridad Social y últimamente la sociedad está respondiendo más que los políticos”.

La degustación, coordinada por la asociación citada, contó con la participación de los locales El Quinto Sabores, Abrelatas Restaurante, Casa Eutimio, Mesón El Centro, Los Llaureles, Farragua Restaurante, A Catar, El Pintu y Apiñón Bistro, así como con los cócteles de El Patio de Butacas y San Telmo Gijón y los postres de Pastelería Cabo Busto y Le Llamber Manín Sucre. “Todo gente de nivel”, presumió David Castañón, de “A 22 manes”. El menú incluía un tartar de bonito, pil pil de verduras, cabrito con patatas y merluza. Explicó también Castañón que el de ayer fue el quinto evento benéfico de la entidad y que la iniciativa sale siempre adelante gracias a “la entrega” de los hosteleros participantes: “Tienen que cerrar sus locales para participar en estas actividades y para esta cena han estado trabajando toda la mañana. Pero la causa lo merece y la gente se volcó comprando las entradas”.

Álvarez, por su parte, explicó que el dinero recaudado ayudará a la asociación a financiar terapias a sus enfermos y a comprar materiales como grúas y lectores de ordenador para los usuarios que ya no pueden hablar y solo pueden comunicarse moviendo los ojos. “Son gestiones muy caras que no cubre la Seguridad Social pero que dan calidad de vida”, razonó la responsable, que urgió también a poner ya en marcha el centro neurológico de Barros, cuya apertura retrasó la pandemia: “Ya no puede haber más excusas”.