Las ideas de los niños a la Alcaldesa en el Pleno: aplicaciones para reciclar o recompensar tareas del colegio

Una aplicación que anime a los estudiantes a hacer sus tareas mediante un sistema aleatorio de recompensas virtuales. Eso es “Happy Student”. Una de las trece iniciativas que los miembros del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia han diseñado a lo largo de un curso dedicado a reflexionar sobre el uso responsable de las redes sociales y que ayer presentaban a la Alcaldesa, Ana González, en una sesión plenaria donde los menores ocuparon las sillas que el resto del año ocupan los concejales . La Alcaldesa estuvo supervisada en esta sesión extraordinaria por su ayudante Raquel Solache, alumna del colegio Santo Ángel de la Guarda.

“Happy Student” piensa en los estudiantes pero hay otras aplicaciones imaginadas por los más pequeños que tienen a Gijón y todos los gijoneses como protagonistas. Por ejemplo “Gijón va contigo”, pensada para facilitar el día a día de los mayores que solo con la voz tendrían acceso a un buscador de productos y servicios que priorizaría el comercio local. O “Gijón verde” donde el compromiso con el reciclaje incluye un sistema de puntos a canjear por descuentos en entradas a museos o espectáculos”.

“Algunas de las cosas que proponéis las tenemos pero se pueden complementar y las demás las veremos. No se si todas pero alguna haremos”, se comprometía la Alcaldesa con los ediles. Al tiempo que ya les anunciaba, tras escuchar sus reflexiones sobre los peligros de las redes sociales, una reunión de las áreas de Educación e Innovación para poner en marcha a través del Centro de Recursos y Profesorado actividades en los colegios sobre seguridad en redes.

“Este mensaje que estáis dando sobre navegar seguro y que la privacidad es muy importante es un mensaje muy potente. Hay que tener claro que lo que se cuelga, colgado queda”, les indicó la Alcaldesa como remate a una sesión plenaria que le dejó como deberes para la noche leerse el material preparado por el Consejo. “Procuro no llevarme deberes a casa pero hoy me los llevo”, les aseguró quien, unos minutos antes y a preguntas de uno de los participantes, había desgranado su día a día como regidora. Incluidas las comidas de trabajo “que no son un drama pero que son trabajo. Nadie me pregunta si quiero ir o prefiero comer unas lentejas en mi casa, que me salen muy bien por cierto”.

Las redes sociales no han sido el único motivo de reflexión del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia en estos meses. También se les ha dado un papel protagonista en los primeros pasos del diseño de la Agenda Urbana 2030 de la ciudad. ¿Cuales han sido sus recomendaciones en este contexto? El listado es largo e incluye desde más espacios para desplazarse en bici o más canales de participación a la exigencia de apostar por energías renovables, educar en la convivencia y dar valor a los empleos que no tienen que ver con la tecnología, por ejemplo los relacionados con los cuidados.

A las recomendaciones sumaron críticas. Una muy clara y que sonó con fuerza en el salón de plenos: “Las niñas, niños y personas jóvenes no nos sentimos escuchados por los representantes políticos”. A buen entendedor...