Ochenta kilos de jabalí para un solo día en la Cocina Económica

La Cocina Económica de Gijón agotó ayer la donación de 80 kilos de carne de jabalí que recibió el pasado sábado y que sirvió para dar unas 300 raciones. “Parece mucha cantidad, pero en hora y media se acabó”, señalaba Esther Garrido, una de las cocineras de la entidad, mientras preparaba el guiso para los usuarios. La carne de jabalí –cien por cien aprovechable– llegó envasada al vacío tras haber pasado todos los registros sanitarios marcados por la Consejería de Salud del Principado de Asturias. Procede de cuatro ejemplares abatidos con flechas por doce arqueros del club de arqueros de Villaviciosa en la zona rural de Gijón, como parte de la campaña de control de la población de esta especie iniciada por el Ayuntamiento. “El objetivo es poder carne traer una vez al mes”, señaló José Antonio Migoya, secretario de la Fundación Caja Rural de Gijón.

Por su parte, Luis Torres, presidente de la Cocina Económica desde hace 42 años, agradeció el donativo. Aunque lamentó que “la situación de crisis no mejora”. “Me gustaría decir que va mejor, pero no es así. Aumenta ligeramente el número de usuarios”, aseguró Torres, quien advirtió de que “cada vez llega más gente joven que no encuentra a dónde ir”. “El perfil que atendemos es el de personas de unos 45 años, muchos nacionales, que se encuentran en paro”, dijo. El presidente de la Cocina Económica mostró ayer su agradecimiento a los gijoneses. “Siempre que hemos necesitado ayuda ha aparecido alguien”, celebró Luis Torres, quien ha notado que “el corazón se ha encogido con los problemas de la guerra de Ucrania, pero se sigue atendiendo a mucha gente próxima”.

Los 80 kilos de jabalí llegaron a la Cocina Económica en envases de carne picada de aproximadamente un kilo y medio cada uno. Con esa cantidad –que llega para una comida– se hizo un guiso de picadillo con salsa de tomate y patatas. En nuevas entregas, las tres cocineras de la cocina económica –Esther Garrido, Ana Morán y Esther Madroño– elaborarán otras recetas variadas como carne guisada o albóndigas. “El compromiso por parte del Ayuntamiento con esta campaña de control de la especie es que todo lo que se abata en una de las noches del mes sea recogido por una furgoneta de isotermo para garantizar la cadena de frío y entregado al día siguiente en la sala de despiece de Laviana”, explicó José Antonio Migoya, acompañado ayer por el presidente de la Caja Rural de Gijón, José Ramón Fiaño, patrocinadores de la iniciativa: “Para nosotros es un motivo de satisfacción poder colaborar”.

A la Cocina Económica también acudió Natalia González, concejala de Derechos y Bienestar Social. La edil aseguró que desde el Ayuntamiento han notado un descenso en la demanda de ayudas de emergencia concedidas por el Consistorio, pero “eso no quiere decir que puedan surgir otras situaciones a las que también tenemos que seguir haciendo frente”. González aseguró que las situaciones de vulnerabilidad “primero llegaron con la pandemia y ahora es la inflación la que está afectando”.