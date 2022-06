Todos los pasos para llegar a la inclusión: así es la exposición de la ONCE en Gijón

Con el objetivo de trasladar al público general los problemas diarios de las personas con problemas de visibilidad, la ONCE inauguró ayer en Gijón una muestra de fotografías en la Escuela de Comercio acompañada, durante ayer y hoy, por varios talleres infantiles para alumnos de Primaria sobre el manejo de bastón y el uso del braille. La iniciativa fue elogiada por la alcaldesa, Ana González, que aplaudió que muestras de esta temática estén dirigidas al público vidente: “Que la muestra centre como su público objetiva a personas no ciegas es fundamental, porque los que no tenemos problemas de visión debemos ser conscientes de lo que significa no ver”.

La inauguración de la muestra contó con la presencia de 25 pequeños de cuarto curso de Primaria del Colegio Jovellanos, inscritos por el centro en esta primera jornada de talleres. Participaron en un circuito de movilidad urbana –con la simulación de pasos de peatones– ataviados con gafas opacas y bastones de guía, aprendieron a escribir su nombre en braille y probaron a usar dispositivos móviles con aplicaciones de asistencia auditiva. Hoy el mismo centro se llevará a otros 50 alumnos del mismo nivel para repetir la actividad. “La iniciativa está muy bien pensada para que los niños puedan, mientras juegan, empatizar y ponerse en el papel de una persona invidente. Desde hacía unos años no se ofrecían actividades de este tipo”, aplaudió Yolanda López, directora del centro. El delegado territorial de la ONCE en Asturias, Pedro Ortiz, por su parte, señaló tras la inauguración que la región está “bastante bien” en materia de accesibilidad, aunque sí reconoce que hay pequeñas obras pendientes para eliminar barreras arquitectónicas en todas las ciudades. La Regidora, por último, explicó que con los avances tecnológicos actuales crear ciudades más accesible “no tiene un coste muy elevado” y que, en cualquier caso, “las ciudades pierden más cuando se excluyen a las personas”.