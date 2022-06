Los conductores de fuera de Gijón, sorprendidos con la etiqueta ambiental: "No teníamos ni idea"

El desconcierto se adueñó ayer de muchos conductores foráneos que circulaban por las calles de Gijón, debido a la obligatoriedad de lucir la pegatina ambiental en sus vehículos bajo amenaza de una multa de 90 euros. Era el caso de Miguel Martín, que aprovechó para visitar la ciudad tras una revisión ocular en una clínica privada de Oviedo: “Vengo de León y no tenía ni idea. Dando una vuelta sí escuché a gente quejarse mientras tomaban un café, pero sin saber muy bien de qué”. Desde Noreña, Estefanía Ferreras sí era conocedora de la nueva normativa, pero circulaba sin la pegatina: “¿Y qué voy a hacer? No tengo alternativa. En Correos me dijeron que hasta la semana que viene no les llegaban”, apuntaba la mujer, quien advierte: “No quedan distintivos ni en Pola de Siero, ni en Noreña, ni en El Berrón”. “Sé que llevo el distintivo B, pero no lo tengo puesto, y voy a seguir circulando por Gijón porque estoy obligada a ello por asuntos personales”, remataba.

Aunque el director de la Oficina de Movilidad del Ayuntamiento de Gijón, Eduardo Fernández, comparó a principios de esta semana la etiqueta ambiental en los vehículos con la de la ITV, ayer eran muchos los turismos que no la exhibían por las calles bien porque los conductores intentaron conseguirla pero sin éxito o bien por el desconocimiento de la nueva normativa, que entró en vigor el pasado miércoles. Un desconocimiento que es mucho mayor entre los que llegan de fuera de la ciudad. “Vine, aparqué y al sacar el tique de la ORA el parquímetro me lo dio sin problemas. Podrían avisar en ese momento de que la tarjeta es obligatoria para circular por todo el casco urbano. A los que venimos de fuera nos pilla por sorpresa”, afirmó Miguel Martín. Por su parte, Manuel García, de Sotrondio, aseguró que tampoco era consciente de la normativa: “Vengo a hacer un curso y me acabo de enterar. Me estoy jugando una multa sin saberlo”. Cs exige una moratoria Las dudas que la exigencia del distintivo ambiental está generando tanto en los residentes como en los visitantes llevó ayer al portavoz municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, a exigir una moratoria de seis meses en la aplicación de las sanciones. Un tiempo que debe servir a la concejalía de Movilidad, entiende el edil de la formación naranja, para hacer una verdadera campaña de información sobre el asunto. “El primer día ha sido un auténtico caos”, denunció Fernández Sarasola. Desde Movilidad se recuerda que esta exigencia es pública desde hace un año, cuando se aprobó la ordenanza.