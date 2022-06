“Queremos potenciar el sector de la miel y crecer más en la zona rural”

Joaquín Vázquez, ingeniero industrial, espera lograr el apoyo de sus socios de la Cooperativa para impulsar nuevos proyectos de comercialización de miel y la venta de productos locales de la huerta. También quiere potenciar el área de innovación con AsturBiotech. Le acompañan en su candidatura Eva Rojo, Luis Raúl Piñera, Carmen Rozada, Adrián García, Avelino González, Álvaro Palacios y José Luis Acebal.

–Como balance, ¿recuerda cómo estaba la Cooperativa de Agricultores cuando llegó al cargo, en 1979?

–Más que llegar al cargo, a mí me vinieron a buscar, porque la Cooperativa estaba al borde de la quiebra. Cien socios avalaron con 100.000 pesetas de aportación al grupo para salir adelante. Yo fui uno de ellos. Hoy el saldo de la Cooperativa es positivo, con siete millones y pico de euros de patrimonio neto. Económicamente, estamos muy bien.

–¿De qué se siente más orgulloso?

–Impulsamos el servicio veterinario, lo que ayudó a regular las tarifas que había en su día, y en general diversificamos la actividad de la cooperativa. La actividad ganadera ha disminuido y por la zona central muchas cooperativas han desaparecido, pero nosotros hemos salido adelante por esa diversificación.

–¿Qué retos de futuro se plantea ahora?

–Bastantes. Por un lado, consolidar el centro comercial y potenciar los proyectos de investigación e innovación y de nuestro servicio técnico y veterinario. También queremos seguir trabajando con el Serida en el proyecto de semilla certificada de faba granja asturiana e implantarnos más en el medio rural. Ya estamos presentes en zonas como Villaviciosa y Carreño, pero queremos seguir creciendo. Nos gustaría también poder potenciar proyectos relacionados con la miel, que ya se están haciendo cosas, pero podríamos lucirlo más y crear una sociedad que la comercialice. En la huerta, hoy que más del 95% de los productos hortifrutales que se compran en Asturias vienen de fuera, no gustaría reducir ese número.

–¿Cómo ha impactado la pandemia y la crisis de materiales?

–Nos ha afectado, como a todos. Hay preocupación por muchas explotaciones ganaderas que han dejado de ser viables.

–¿Debería intervenir más la administración pública?

–A los gobiernos lo que les pediría es que intervengan menos, porque cuando lo hacen nos fastidian. Ese afán intervencionista no me gusta nada. Lo que tienen que hacer es poner buen internet y buenas comunicaciones, pero no ponerse a comentar que si la carne es mala o el lobo bueno. Esos políticos no han estado en una explotación en su vida, y se nota.

–¿Cómo sale el gremio de la pandemia?

–El sector ha mostrado un comportamiento ejemplar en pandemia, porque siguió ahí suministrando para que el urbanita pudiese comer. Quizás deberíamos hacer un poco más de pedagogía, vendernos mejor. Creo que estamos en el buen camino si los socios nos apoyan. Sí he de decir, respecto a la otra candidatura, que quien opta a presidente se hizo socio hace un año, que tres de sus compañeros de lista no son socios y que los demás apenas tienen relación con la entidad. Yo sé lo que he aportado, pero no me queda claro qué quieren aportar ellos.