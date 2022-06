Rubén Pérez Carcedo, edil de Ciudadanos (Cs), reclama al gobierno local la adopción de medidas extraordinarias para “paliar el atasco que el hackeo ha provocado en la concesión de licencias municipales, y que no ha hecho más que agravar un problema endémico de este Ayuntamiento. “El gobierno debería actuar al igual que haría cualquier empresa cuando sufre un problema que le paraliza la producción, lo que no se puede es no hacer nada”, replicó el concejal.