Compensar la saturación de algunas instalaciones de Las Mestas, equilibrar los picos de afluencia en verano y sacarle más provecho a una finca “con potencial”, pero hasta ahora “bastante ignorada”. Estas son las tres grandes ventajas que destacan los socios del Grupo Covadonga sobre el plan de la directiva del club para reimpulsar su sede de Mareo, desvelado ayer LA NUEVA ESPAÑA. Este macroproyecto, que deberá pasar los pertinentes trámites urbanísticos, incluye construir un polideportivo, la cubrición de pistas de tenis y pádel y remodelar el edificio de La Santina, además de crear un nuevo acceso al recinto. “Las instalaciones se habían quedado viejas y muchos socios de toda la vida apenas las pisamos”, decía ayer Iván Navarro, socio desde hace más de 30 años.

La entidad ultima esta hoja de ruta que busca reimpulsar el recinto del extinto Centro Asturiano de La Habana con un ambicioso proyecto que incluye también edificar cabañas para campamentos infantiles de verano y ampliar el aparcamiento. Este último apartado es otra de las medidas que más ilusionan a los socios. “El aparcamiento actual es muy pequeñito, aunque en verano nos dejan usar un prao anexo, pero tenía que hacerse bien. Creo que muchos evitamos subir a Mareo por miedo a no poder dejar el coche cerca”, dice Navarro. En concreto, el Grupo baraja incrementar en un tercio la superficie del parking actual para permitir el acceso de autobuses. Se mantendrá, no obstante, otro aparcamiento estacional, que se pavimentará con un relleno específico que permitirá el crecimiento de hierba entre el adoquinado para no romper visualmente el paisaje. Todo el proyecto –que tendrá que superar el visto bueno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) para salir adelante– está muy centrado en esta idea de urbanización blanda, con sendas peatonales y construcciones semisoterradas para integrarse en el entorno rural.

De ahí que el nuevo polideportivo, de tamaño medio, vaya a estar semisoterrado y con una cubierta de madera, como el del complejo municipal de Cimadevilla. Y este añadido, para los grupistas, es la gran medida que podría reimpulsar la sede de Mareo, porque los pabellones de la sede de Las Mestas dejan ya muy pocos huecos libres. “Si un socio quiere venir a echar unas canastas un martes por la tarde, no puede. Aquí entrenan muchísimos equipos, y eso está muy bien, pero complica el acceso a los socios. Mareo puede ayudar a equilibrar, solo que la sede está vieja”, razonó Odón Meléndez, socio desde hace 45 años.

Como punto negativo, los grupistas temen que las sedes de Las Mestas, Begoña y Emilio Tuya sigan “tirando por inercia” y que el interés por Mareo no crezca a pesar de la posible transformación. Nadia Rubio, vecina de la parroquia de Vega, es un buen ejemplo: “Soy socia desde los cinco años, y conozco muy poco la sede en Mareo. Está bien que le den más uso”.

La idea de que la sede grupista de Mareo tiene muchos metros cuadrados por aprovechar está extendida entre los socios de la entidad. Muchos veteranos reconocen no haberla pisado. Ahora, el Grupo quiere aumentar hasta los 7.900 metros cuadrados, frente a los algo más de 3.600 que tiene ahora, la edificabilidad del recinto –y de ahí que se precise del permiso del CUOTA–, una ampliación que se usará para cubrir parte de las pistas deportivas de la sede. En concreto, se cubrirán todas las pistas de pádel y la mitad de las pistas de tenis. Mario Cabeza, uno de los socios más antiguos del grupo –su número de socio está por debajo del millar–, espera ahora que el plan pueda consolidarse pronto. “A muchos nos gusta Mareo, pero siempre hemos creído que se podría utilizar mejor. Entras y ves una cantidad tremenda de metros sin ningún tipo de uso que no tenía mucho sentido. El terreno es realmente espléndido, pero había que explotarlo”, resume.

Hasta ahora, según los socios, el recinto de Mareo tiene más uso como lugar de asueto, ya sea por las fiestas patronales de la entidad o por las celebraciones de cumpleaños infantiles, bien acogidas por las familias. “Muchos tiramos para allí con toda la familia en verano, porque el resto de sedes se saturan”, razona Odón Meléndez, que entiende que el plan no encontrará apenas críticas entre los socios.

Que Mareo no sea una sede de uso diario para tantos socios, sin embargo, hace que los grupistas crean que el acceso a la zona seguirá sin ser multitudinaria. “Muchos venimos a entrenar en coche, así que podríamos subir perfectamente a Mareo, pero no se ajusta a los horarios del trabajo de mucha gente. Es que la sede de Las Mestas ya tiene de todo”, justifica Iván Navarro, que pese a llevar décadas en el Grupo reconoce que, si empezar a subir a Mareo, se sentiría “desubicado”: “La zona tiene un aspecto mucho más antiguo, es que no parece el Grupo”.

Esta imagen desactualizada de la sede también se recoge en el plan que ultima la entidad, que proyecta rebajar el grado de protección del edificio de La Santina para poder remodelar su interior y crear nuevas salas. Hoy no se usa por problemas en el tejado. Se espera, no obstante, que ampliar el aparcamiento sí anime a más grupistas a subir a la finca, una medida que se pretende completar con la creación de un nuevo acceso peatonal a la altura del llamado “patio andaluz”. “Ayudaría que hubiese alguna senda para correr”, propone Navarro.