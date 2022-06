La contaminación tras un “ok” por WhatsApp y la Alcaldesa de Gijón

Enviar un “ok” por WhatsApp un correo electrónico solo para dar las gracias son actos que también contaminan. Es lo que se llama la huella de carbono digital, un proceso que los investigadores de este campo achacan a que, por el gran uso de dispositivos móviles y el tráfico de datos de internet, la sociedad necesita consumir cada vez más energía e instalar cada vez más centros de procesamiento de datos y servidores en red. Y que, aunque no se ven, y aunque enviar un mensaje parezca –y en gran medida sea– inocuo, sí producen su propio impacto en el ecosistema. La alcaldesa de Gijón, Ana González, trató de explicarlo anteayer, durante una charla en el marco del día mundial del medio ambiente que se celebra hoy, proponiendo “fijar una norma” entre amigos y familiares para dejar de enviar esos “ok” que se envían sin mucha necesidad en chats grupales de WhatsApp. Un comentario que, tras ser publicado ayer en este diario, provocó un enérgico debate en redes sociales.

Empieza a haber literatura científica a este respecto. La compañía energética Ovo publicó un estudio sobre la huella de carbono digital en 2019 con la ayuda del investigador Mike Berners-Lee, profesor de la Universidad de Lancaster y autor de un libro sobre esta misma temática. Ese estudio arroja datos bastante curiosos; por ejemplo, que si cada adulto del Reino Unido enviase un correo electrónico de agradecimiento menos al día se podría ahorrar la emisión de más de 16.433 toneladas de carbono al año. Una reducción que el informe equipara a las emisiones de 81.522 vuelos a Madrid o de sacar de circulación 33.343 automóviles de diesel. Ver una serie en una plataforma online y acumular decenas de pestañas abiertas en el navegador del ordenador afectan también a la huella de carbono digital.

Otros datos curiosos, según Berners-Lee y otros investigadores, es que enviar un SMS es lo menos contaminante –con unos 0,014 gramos de CO2 emitidos, se calcula, al no depender de datos móviles de internet–, pero que un simple mensaje de WhatsApp o un tuit suele rondar los 0,2. Un correo electrónico –largo o con fotos adjuntas– puede superar los diez gramos, y la cifra se multiplica a la hora de enviar por cualquier canal vídeos y realizar videollamadas. El estudio de Ovo explica que los mensajes innecesarios más comunes son dar las gracias, desearle al interlocutor un buen fin de semana, preguntarle si ha recibido el último mensaje e informarle de que se ha recibido el suyo. Esta compañía, de hecho, había lanzado una campaña bautizada como “Think Before You Thank”, que puede traducirse como “piénsatelo antes de dar las gracias”.