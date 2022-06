“Varias explotaciones ganaderas ya han cerrado por el repunte en los costes”

Joaquín Vázquez (Carbayín, Siero, 1942) revalidó este viernes su cargo como presidente de la Cooperativa de Agricultores en una asamblea de socios en la que se disputaba el cargo con José Ramón Fiaño, presidente de la Caja Rural de Gijón, por 375 votos contra 113. Ahora, proyecta una batería de mejoras en la entidad que compaginará, en estos próximos cuatro años, con el fichaje de consejeros jóvenes para que este pueda ser su último mandato antes de retirarse.

–En la asamblea que le revalidó como presidente también se aprobó la gestión realizada durante el año pasado. ¿Cuál fue el balance?

–El del año pasado fue un buen ejercicio. Hemos tenido beneficios, tras impuestos, de algo más de 245.000 euros, así que el balance es positivo, aunque contrariamente a lo que supuso para los socios. Los agrarios han tenido un año de incremento importante de los costes de producción, sin que los precios de sus productos hayan aumentado en la misma proporción, y varias explotaciones ganaderas han tenido que cerrar. Los socios de consumo también han visto un incremento de precios que tampoco es bueno, porque los salarios de la gente son cada vez más reducidos y la clase media va convirtiéndose en mileuristas que, a este paso, pocas cosas pueden comprar.

–¿Cómo es que el saldo es positivo, entonces?

–Los beneficios proceden fundamentalmente del centro comercial de Roces. Que la cooperativa se haya diversificado en varios sectores nos permite que aquellos que tienen beneficios se pueden compensar con las áreas que necesitan inversión, como la agraria o la de innovación.

–¿Cómo se van a dirigir esos beneficios?

–La asamblea aprobó destinar una parte a las reservas obligatorias de la cooperativa, como marca la ley, y el resto a reservar voluntarias. Repartir los beneficios entre los socios no procede en estos casos, porque queremos crear un colchón de reservas para acometer proyectos.

–¿Hay un presupuesto para este mandato?

–Más que presupuesto, hay objetivos. En breves reuniré al consejo para planificar estos cuatro años, pero ya tenemos claro lo que queremos hacer. Un objetivo prioritario a corto plazo, cuanto antes, será rematar las inversiones del centro comercial, que es lo que no está dando beneficios importantes.

–Hablaba de remodelar su parte externa.

–Sí, porque en el interior ya invertimos dinero el año pasado y ahora falta adecentar mejor la zona por fuera. Es lo más inmediato sobre la mesa. También remataremos el cambio del sistema informático de gestión que tenemos, que se había quedado obsoleto, y eso nos permitirá pronto diferenciar entre no socios y socios para que estos últimos accedan a descuentos y beneficios. Y a corto o medio plazo también queremos mejorar la gestión de AsturBiotech, con sus proyectos de investigación, porque creemos que es hora de comercializar los avances que se han hecho.

–¿Cuáles?

–Embriones vacunos “in vitro”, fundamentalmente, y técnicas de reproducción avanzada. También estamos en proyectos de investigación de mamitis y células madre en el útero de las vacas, y colaboramos con el Serida en un proyecto europeo de reproducción bovina. Además, colaboramos con la consejería de Castilla y León para el rescate de la raza serrana negra, que está en peligro de extinción. Más a medio plazo, otro objetivo es implantarnos más en el medio rural, sobre todo hacia el oriente, y ahondar en el proyecto de la faba granja asturiana. El Serida ha seleccionado unas plantas que son genéticamente faba granja asturiana y somos los únicos que multiplicamos esa semilla. Ahora queremos llegar a acuerdos con la IGP de Granja Asturiana para comercializar nuestra semilla con sus socios. En esto de la faba, también estamos trabajando con la Universidad de Oviedo para desarrollar una máquina que desgrana faba fresca. Y otro gran reto será potenciar el sector hortofrutícola, para impulsar el comercio de productos asturianos, y gestionar un relevo dentro de la cooperativa.

–Un relevo para preparar su retiro y que usted define como un “relevo responsable”.

–Sí, para que los consejeros que quedamos de mayor edad podamos ir metiendo a gente más joven y preparada para asegurar que la labor de estos últimos años continua. Y para que no aparezcan arribistas. Que es lo que ha pedido la asamblea esta semana, con 375 votos contra 113. El resultado fue claro porque los socios recuerdan nuestra historia. Recuerdan que hace cuatro décadas la Caja Rural y la Cooperativa compartían presidente y alguno de los consejeros y que, al crearse un proyecto, Cárnicas La Riega, la gestión fue un desastre y la cooperativa entró en quiebra.

–Y luego llegó usted, ¿no?

–Me vinieron a buscar, primero, como interventor de cuentas, porque la entidad se hundía. Y ya más tarde como presidente. Lo que quiero decir es que los socios han hablado claro y han dicho que las gestiones de la cooperativa las tiene que hacer la cooperativa. Algún socio ya me dijo eso de “cada rebaño, a su redil”.

–Con todo esto se refiere a que se disputaba el cargo con José Ramón Fiaño, presidente de la Caja Rural de Gijón. ¿Cuándo se enteró de que había otro candidato?

–Unos diez días antes de la asamblea. No me preocupaba. Hubiese sido diferente, eso sí, si hubiese aparecido una candidatura no relacionada con la Caja Rural. Porque podría haber ganado o yo podría haber considerado que la candidatura era buena y ni me hubiese presentado. Pero creo que el relevo tiene que hacerse metiendo gente más joven, preparada, con ingenieros agrónomos, economistas, abogados. Es el último servicio que queremos prestarle a la cooperativa.

–¿Cuesta dar con gente joven?

–Sí... Porque queremos gente que con sentido de la solidaridad, del cooperativismo. Y eso hoy en día... La sociedad es hoy muy individualista, y los valores que se enseñan son otros. Pero ya hemos ido seleccionando a gente joven que sí encaja en ese perfil.

–Decía antes de la asamblea que lo que falta también es hacer pedagogía.

–Sí, vendernos mejor. Se hacen muchas cosas, pero quizás no llega a la sociedad. Hace unos años hicimos un seminario de cooperativismo. Y ese tipo de cosas, los eventos, son algo que también me gustaría recuperar de alguna manera. La vida es cooperación y es importante difundir esos valores.