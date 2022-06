“Es importante que cada cita literaria te obligue a parar un poco y reflexionar”

Juan Manuel Moreno Cubino presenta hoy a las 19.30 horas en el Ateneo de La Calzada su cuarto libro, titulado “Haikus, aforismos y proverbios. El pensamiento y la palabra que lo forma todo”. Un trabajo en el que rompe con los tres anteriores, en los que apostó por la historia y la biografía, como fue su trabajo sobre el movimiento vecinal de La Calzada; el libro “Apego a la tierra”, una biografía personal y familiar de su llegada desde Salamanca a Gijón; o “La marcha de hierro”, sobre la lucha de los trabajadores de la antigua Ensidesa. –¿Por qué decide escribir un libro de aforismos? –Soy una persona a la que le gusta mucho leer. Y para poder escribir esa es la base. Siempre me interesó mucho la literatura y siempre se me fueron quedando muchas citas literarias, también comentarios de chigre, y vi que eso tenía cabida para uso personal. Empecé hace 30 años con este tema y la cosa fue creciendo. Cada vez me engancha más. A mí lo que me facilitó seguir en esto fue la palabra bien dicha, la respuesta perfecta. Busco que esto sirva como una guía de conocimiento y de reflexión a través de la palabra y de las distintas citas literarias y proverbios que aparecen en ella. Es importante que cada una de ellas te obligue a parar un poco y reflexionar sobre la propia cita.

–¿Cuántas citas aparecen? –En un principio quería llamar el libro “Mil y una cita”, pero no las llegué a contabilizar. Pero supongo que andará por ahí, por el millar aproximadamente. –¿Cómo fue el proceso de recopilación y que criterio siguió para su selección? –No hay un plan de antemano. Es el interés personal de ir a través de las observaciones, de ahí vienen muchas citas que te quedan grabadas, y las que no, las iba anotando. También en sitios menos inesperados te puedes encontrar con frases. –¿En qué sitios inesperados? – Por ejemplo una de ellas es “El arte callejero no tuvo más remedio que esconderse para sobrevivir”, de Vanda-Lugo y la encontré hará cinco años, junto al Ayuntamiento de Lugo, en una fachada de un edificio en ruinas, la vi y me llamó la atención. También es sorprendente lo que te puedes encontrar en los baños de espacios públicos, es increíble lo que la gente puede llegar a escribir ahí, todas las puertas están escritas. –¿Cuál es su cita preferida? –Hay una, de Julio Anguita, que dice “España es un país que se pone delante de un toro, pero se pone delante de un libro y se espanta”. Es una que me impresionó bastante. –¿Cada vez cuesta dejar más huella en esta era digital? – En esta época digital, tan fugaz y en lo que todo sucede casi sin respiro, es cada vez más difícil dejar un poso. Le doy más importancia a años atrás, porque ahora la gente ya no llega a la literatura vía libro o historia, sino que ya tiene otra fuente, que es el móvil. Desde mi punto de vista le resta importancia al tema de poder acceder a este tipo de cosas. –¿De qué más le gustaría escribir? –Mi sueño sería escribir una novela. No me obsesiona pero me gustaría. Soy consciente de que me requerirá mucha más dedicación, leer muchísimo y empaparme de autores de todas las condiciones.