El Coto y Ceares temen saturar de tráfico la calle Usandizaga al dejar Anselmo Solar en un sentido

“Con más duda que certezas” concluyó ayer la reunión mantenida entre vecinos de los barrios de El Coto y Ceares con el equipo municipal de Movilidad, con el concejal Aurelio Martín (IU) al frente, para abordar las dudas sobre el impacto de los cambios previstos para sus respectivas zonas en el plan de movilidad. El tráfico en la calle Usandizaga, la zona ORA y el carril bici en la calle General Suárez Valdés fueron algunas de las principales preocupaciones que emanaron durante la reunión de alrededor de dos horas celebrada en el centro municipal integrado de El Coto. “Hemos denunciado desde el principio que se pretendía pacificar el tráfico en La Arena y Viesques llevándolo a El Coto y Ceares, y hemos salido con más dudas de las que teníamos”, lamentó Víctor Díaz, representante de la plataforma vecinal Esto Ye Ciares.

El origen del conflicto, del que tomaron nota en el área de Movilidad, está en que el plan prevé dejar la circulación en un único sentido en la calle Anselmo Solar, lo que implicaría, temen los vecinos, un exceso de circulación por la calle Usandizaga. El concejal, Aurelio Martín, insistió en la necesidad de llevar a cabo ese cambio para “solventar el conflicto en la glorieta del Caballo, en Viesques”, uno de los puntos con mayores problemas de tráfico de Gijón, resaltó el edil. Pero el cambio no implicaría saturar de coches a El Coto. En ese sentido se comprometieron a profundizar en los datos que manejan desde el área de Movilidad. No obstante, “estamos dispuestos a ver cualquier propuesta para los barrios de El Coto y Ceares que propongan los vecinos”, resaltó Aurelio Martín tras la reunión.

A la espera de más datos sobre los efectos en la calle Usandizaga se han quedado los vecinos, que temen problemas con el cambio. “Por mucho que se nos diga, si Anselmo Solar va a ser unidireccional va a cargar de tráfico Usandizaga, y no queremos meter otra autovía ni más tráfico por El Coto, porque no podemos desvestir un santo para vestir otro”, advirtió Christian Guisado, presidente de la asociación de vecinos. Las dos asociaciones destacaron que, desde la concejalía, a pesar de que se había acordado responder a las preguntas que había enviado previamente los vecinos, “el concejal accedió a responder dudas y cuestiones del conjunto vecinal que estuviera de público”, destacó Víctor Díaz.

Otro de los asuntos a tratar fue el tema de la ORA, comprometiéndose Aurelio Martín a suprimirlo del plan si así lo consideraban los vecinos. “Puede servir de efecto frontera para el barrio, pero si no lo ven claro se retira del plan”, matizó Martín. No obstante, para Christian Guisado será una decisión consensuada. “Como asociación no somos nadie para decidir en nombre de todos los vecinos sobre la ORA; debemos llegar a un pacto vecinal, manteniendo reuniones para llegar de la mano”, apuntó.