Emocionada despedida a Casimiro Álvarez: “Siempre supo contar lo que era Gijón”

Un hombre irrepetible por su carácter y su bonhomía. Así recordaban ayer los familiares y amigos de Casimiro Álvarez al popular locutor de Radio Gijón, fallecido hace dos días a los 97 años. Muchos de los integrantes de la larga lista de allegados del polifacético comunicador se dieron cita en el tanatorio de Cabueñes para darle el último adiós y arropar a los más próximos. “Se va una persona irrepetible”, comentaba Antonio Corripio, presidente del Grupo Covadonga, que tenía muchos vínculos en común con el locutor y una buena relación con la familia. A la exalcaldesa de Gijón Paz Fernández Felgueroso también le unían fuertes vínculos de amistad y, sobre todo, ayer expresó admiración por él: “Siempre supo contar muy bien lo que era Gijón, desde las grandes a las pequeñas cosas. Nadie le ganaba en eso”. Palabras, que como las de muchos otros, agradecieron las familias Heredia Álvarez y Pérez–Conde Álvarez: “Queremos transmitir nuestro más profundo agradecimiento por las muestras de cariño hacia nuestro tío Casimiro”.

El periodista Fernando Losada, durante muchos años imagen de Televisión Española en Asturias, también fue en sus inicios compañero de micro de Álvarez: “Era muy perrero, como decimos aquí. Siempre estaba de broma y para ayudar en todo lo que podía”. Por su parte, Genoveva Casanova, actriz y empresaria; y el cantante Luis Gardey también tuvieron mensajes de afecto desde México y Cuba, respectivamente. La primera tenía “una gran amistad” debido a que su abuelo era amigo de la infancia de Álvarez: “Cuando vine a España me contactó con varias fotografías de la infancia y entablamos un fuerte vínculo. No tenía límites en el amor que daba”. Gardey aseguró sentir “una profunda tristeza”: “Cada vez que iba a Gijón me entrevistaba y ponía mis discos con una ilusión increíble. Era todo alegría”. La iglesia de San Lorenzo acoge hoy, a las 12.00 horas, el funeral por el conocido comunicador.