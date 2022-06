Juan Chaves, concejal de Podemos-Equo Xixón, pedirá explicaciones en sede municipal sobre

policial ante una situación de acoso callejero a mujeres”. El punto de partida de esta pregunta es la denuncia realizada por una menor. A través de las redes sociales publicitó que a ella y sus amigas las había seguido un hombre que se estaba masturbando mientras paseaban por el centro de Gijón buscando donde desayunar. La joven también aseguro que la policia, sin concretar cual, que no podía denunciar porque “al no tocarnos no era un delito”.