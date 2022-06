Un grave incendio en El Coto obliga a desalojar a varios vecinos: “Abrí la ventana y el fuego me echó para atrás”

Un grave incendio originado ayer por la tarde en un bajo de la calle Campo Sagrado, en una manzana próxima a la calle Ramón y Cajal y que está unida por un patio central, motivó ayer un amplio despliegue de bomberos, policía y sanitarios para sofocar unas llamas que se hicieron visibles desde varios puntos de la ciudad, especialmente en El Coto. “Abrí la ventana y el fuego me echó para atrás, comencé a gritar que había fuego y avisé a mi madre que estaba dormida y bajamos corriendo tras avisar a emergencias”, explicó ayer Pelayo Busto, junto a su madre Marta Sierra, tras ser desalojados de sus viviendas, como muchos otros vecinos de los portales próximos.

En el bajo afectado, de una superficie de unos cien metros cuadrados en una planta con altillo, se originaron las llamas por causas que se desconocen. Los bomberos tuvieron que aplicarse en un espacio “con una distribución enrevesada” y ante “bastante carga de fuego”. Había herramientas, motos y otros enseres que quedaron completamente calcinados. Llevaron a cabo un tendido por la fachada principal y otro por la trasera por si había propagación, pero las llamas no llegaron a afectar a los pisos superiores. Invirtieron alrededor de 3.000 litros de agua en sofocar las llamas, que generaron una gran humareda (tanto desde el patio común como por el lado de Campo Sagrado, a la altura de los números 57 y 59) y gran expectación que obligó a acordonar la zona. No hubo heridos pero sí daños materiales y quejas de algunos vecinos porque en esos bajos “tienen muchas cosas, no hay control y espero que no vuelva a pasar otra vez”, sentenció Marta Sierra.

Los bomberos continuaron realizando labores de ventilación mientras los vecinos volvían a sus respectivos domicilios. Solo una mujer fue atendida brevemente por su nerviosismo. Tras poco más de una hora los bomberos regresaron al parque de Roces.