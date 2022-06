Historias grabadas en piedra

“Estos cuadros son mucho más que un elemento decorativo, cuentan historias”. Unas historias que quedan grabadas en piedra gracias a la creatividad de la artista María Domínguez Ramos, quien define su obra como una representación de emociones y sentimientos, que “ha unido a muchas personas”. Lo que hace se llama arte de guijarros y son obras con elementos naturales –como piedras o ramas, entre otros– que plasman acciones cotidianas como un abrazo, un día en familia o un momento especial con una mascota: “Me baso en las peticiones de la gente y las historias que quieren dejar reflejadas en piedra”. Su exposición –que cuenta con hasta 43 unidades distintas– estará disponible hasta el próximo 30 de junio en la cafetería La Revoltosa.

Su pasión por el arte de guijarros comienza a raíz de una baja laboral –ella es profesora– a causa de una lesión de rodilla: “Estaba parada, pero mi cabeza en continuo movimiento”. Fue entonces cuando echando la vista atrás recordó que en un mercadillo medieval en Pola de Sanabria (Zamora) se encontró una vez con este tipo de cuadros. “¿Por qué no puedo crear yo también”, se preguntó Domínguez, que rápidamente se puso manos a la obra. Empezó por unos pocos y se los enseñó a familiares y amigos. Y gustaron, asegura: “Es algo que me nace, igual estoy en la cama a las tres de la mañana y me levanto porque tengo una idea para plasmar”.

A través de pequeñas piedras de diferentes tamaños, la artista plasma las historias que le piden sus clientes. Aunque no todo son guijarros, ya que, a su juicio, “tiene que ser una obra sencilla porque mucha piedra la puede llegar a desvirtuar”. Por ello, además de piedras, ramas y demás elementos sacados de la naturaleza, Domínguez también pinta a mano parte de sus cuadros. “Antes de nada hago un boceto de lo que va a ser el cuadro para después ponerme con la composiciones”, explica la artistas, que admite cocer la piedras antes de crear para eliminar todas las impurezas que puedan tener.

Aunque a veces necesita formas muy concretas, ella reconoce que cualquier guijarro le es bienvenido: “Lo más bonito es que voy paseando y mirando las piedras que me pueden servir o no, porque todas tienen cabida y su función dentro de la composición final”. Unas composiciones, remata, que le pueden llevar desde horas hasta días de elaboración: “Tengo una faceta que quiero compartir con la sociedad”.