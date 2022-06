“Los vehículos municipales llevarán la pegatina, como los demás”, indica la Alcaldesa

Un “si el coche tiene que llevar pegatina ambiental pues se saca y se pone; igual que con la de la ITV y a nadie nos parece mal y no hay problemas” complementado con un “nuestro objetivo como Ayuntamiento no es recaudar, es que se vaya cogiendo conciencia medioambiental y cambiando hábitos” y rematado por un “todos los coches pueden circular por Gijón. No hay ninguna restricción al tráfico”.

Esos fueron algunos de los puntos sobre las ies que ayer quiso poner la alcaldesa, la socialista Ana González, a la polémica que se ha generado en la ciudad por la entrada en vigor de la obligación de exhibir el distintivo ambiental en aquellos vehículos que tienen derecho a ello. Una exigencia impuesta por la actual ordenanza de movilidad, que es efectiva desde el pasado día uno y cuyo incumplimiento conlleva una multa de 90 euros.

Y una obligación que también tienen los vehículos de las distintas flotas municipales. González aseguró que la intención es que todos los vehículos vinculados al Ayuntamiento que tengan derecho a la pegatina, la lleven. “Vamos a comportarnos igual que le pedimos que lo haga al resto de la ciudadanía y nos pasa como al resto de la población, que hay algunos muy viejos que no la pueden tener. Los cambiaremos en cuanto tengamos presupuesto”, explicó la regidora. González puso algunos ejemplos de vehículos municipales que ahora van por la calle sin pegatina. Por ejemplo las motos de la Policía Local porque este mismo mes cambia la empresa del renting y será entonces cuando se ejecute el cambio. O las de vehículos de la flota compartida para el personal municipal, que ya tienen orden de sacar el distintivo.

La Regidora aseguró que se ha dado esa orden general pese “a que hay una disposición adicional transitoria que no obliga a los esenciales”. Un matiz que fue utilizado por el forista Pelayo Barcia para ejemplificar “el caos creado, ya que ni ella misma conoce la norma”. “El artículo 11.1 y la disposición transitoria primera dejan claro que todos los vehículos que tengan derecho a pegatina deberán llevarla desde el 1 de junio, no hay ni la menor duda. Aunque también existe la posibilidad de que esté tratando de engañar a la opinión pública por no reconocer que ni los servicios municipales la cumplen, cuando la norma lleva un año publicada”, concretó.

La ordenanza de movilidad fija en su capítulo III en referencia a las ordenaciones temporales por motivos medioambientales que el organismo municipal competente puede excluir a estos vehículos esenciales de las restricciones de tráfico o estacionamiento. En la disposición transitoria primera se les excluye de la prohibión de aparcamiento en zona ORA sin pegatina, vigente desde abril. Y por ahora la única prohibición para los coches en base a sus condiciones contaminantes.

Desde Ciudadanos el reproche a la Alcaldesa, por boca de Rubén Pérez Carcedo, es que asuma que no se puede renovar la flota municipal por falta de presupuesto “cuando no se está optando a fondos europeos que servirían para ello”.

La exigencia de pegatina también obliga a los visitantes. Algo que ha llevado a la oposición a pedir desde una moratoria en la aplicación a más campañas informativas o señalizaciones específicas a la entrada de la ciudad. La Alcaldesa no lo ve. “Mi coche, por ejemplo, no entra en Madrid. Yo lo dejo fuera y no hay un cartel que me lo diga. Igual que quien alquila un piso en verano debe saber que la basura se saca a partir de las ocho y no cuando me da la gana porque soy visitante. Cada ciudad tiene unas normas singulares y no se las damos a nadie”, ejemplificó. ¿Posibles moratorias? “Quizás podíamos haber insistido o informado más pero seguramente si se da una moratoria en su último día se pediría otra”, remató.