Condenan a dos hermanos por pegar a los policías que les pidieron usar mascarilla

Dos jóvenes gijoneses han sido condenados por los delitos de resistencia a agente de la autoridad y otro leve de lesiones después de agredir a dos agentes de la Policía Nacional que les habían dado el alto por la calle para instarles a que se pusieran la mascarilla, cuando todavía era obligatorio por la pandemia sanitaria en espacios públicos. En concepto de multas e indemnizaciones, deberán abonar 1.900 y 1.820 euros respectivamente.

El incidente tuvo lugar el 19 de octubre de 2020, poco antes de las doce de la noche. Una patrulla con dos agentes, sin distintivos policiales, circulaban por la avenida de Schults cuando, al llegar a la confluencia con la calle Baleares, observaron a los dos hermanos, de iniciales B. L. Á. y J. L. Á., sin que uno de ellos portase la mascarilla obligatoria.

Al llegar a la altura de la calle Roncal, los dos agentes actuaron, identificándose como policías al mostrarse su carné profesional y la placa para dar el alto a los dos hermanos. Fue entonces cuando requirió al joven que no llevaba mascarilla que se la pusiera, respondiendo el aludido de forma irrespetuosa. “Ir a buscar a los viejos que están tomando sidra, que eres un chulo”, le espetó el joven al agente, según se recoge en la declaración de hechos probados de la sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón.

En ese momento, los agentes le informan que va a ser sancionado en virtud de la normativa por no llevar mascarilla. Fue entonces cuando intervino su hermano, también refiriéndose a los policías en términos similares. “Para ir por allí paseando un perro no hace falta llevar mascarilla, que sois unos chulos”, replicó. Dada estas actitudes, los agentes les solicitaron la documentación para identificarles “en reiteradas ocasiones”, pero ambos se negaron. También les ofrecieron la posibilidad de ir hasta el domicilio para que recogiesen su documentación, pero volvieron a negarse.

A la vista de lo ocurrido, instan al joven a acompañarles a dependencias policiales para identificarle, momento en el que uno de ellos puso el pie en la rodilla de uno de los policías, que sufrió una contusión. Acto seguido, el otro provocó una lesión al otro agente en el dedo meñique derecho y una erosión entre los dedos anular y meñique de la misma mano. Acabaron siendo detenidos, no sin intentar aportar una identidad que no era la correcta. Los dos policías afectados, que ejercieron la acusación particular, estuvieron representados por la abogada Sylvia Garrido Galindo, del sindicato Jupol.