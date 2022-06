“Le debo a Innvasturias que estemos hoy aquí, y que participemos en un montón de proyectos europeos, y todo eso sin hablar inglés. Si nosotros podemos, vosotros también y animaros, porque Innovasturias es una excelente plataforma”. Susana García Rama, gerente de la empresa de rehabilitación de edificaciones que lleva sus apellidos, animó ayer con estas palabras a los empresarios a impulsar proyectos innovadores, tras recoger el premio como Pyme innovadora que le concedió Innovastur, premio que se decide por votación de los 172 socios de esta entidad. También fue premiada, en la categoría de gran empresa, Bayer, cuyos representantes no pudieron acudir.

La entrega de los premios tuvo lugar tras la asamblea de Innovastur, asociación creada hace 22 años (bajo el nombre entonces de Club Asturiano de la Innovación). La asociación está en estos momentos impulsando proyectos conjuntos de sus asociados no sólo para optar a fondos europeos, como los Next Generation, si no también a ayudas estatales a las que ahora podrán acceder después de que anteayer la administración central reconociera a Innovastur como Agrupación de Interés Empresarial. Unos fondos estatales que, si se consiguen, atraerán riqueza para la región, señaló la presidenta de Innovasturias, Ana Pérez Otero, quien se encargó de la entrega de premios y diplomas a los nuevos socios junto a la alcaldesa, Ana González y el consejero de ciencia, Borja Sánchez. Pérez Otero destacó respecto al fomento de la innovación que aún queda tarea por hacer, ya que “no todas las empresas asturianas están concienciadas, tenemos mucho trabajo por delante para hacer que las empresas que entiendan que hay cosas que hacen que son innovación y que lo fomenten, que no nos quedemos anclados en el pesimismo. Hay mucha inercia, pero tenemos que hacer las cosas diferentes, porque nadie va a sacarnos las castañas del fuego”.