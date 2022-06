Así es la historia de Agapito Ondo Nkono Mangu, bachiller a los 74 años tras haber estado en la UCI por covid

El guineano Agapito Ondo Nkono Mangue siempre tiene una sonrisa de oreja a oreja. Y no es para menos. A sus 74 años se acaba de graduar de Bachillerato en el instituto Padre Feijoo, por pura satisfacción personal: “Me ha costado mucho esfuerzo y horas de estudio, pero lo he logrado”. Un camino duro que comenzó con el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) (correspondiente con la actual ESO) en el instituto Alfonso II de Oviedo mientras trabajada en la construcción, en 1989. Fue en ese mismo instituto donde siguió sus estudios, matriculándose en el Bachillerato nocturno. Pero lo dejó. Ahora, por fin, ha logrado hacerse con el título: “Quiero dedicárselo a mi madre –ya fallecida– que siempre quiso aprender a leer y escribir en castellano, pero no pudo porque vivía en la selva. También a mi hermano mayor y a mi exmujer, porque aunque ya no estemos juntos fue gracias a ella por la que vine a España”.

Nkono llegó a España en mayo de 1987. Hasta 1989 –cuando empezó a trabajar en la construcción en Oviedo– estuvo trabajando dos veranos como frutero en Barcelona. “Iba en mayo y volvía en septiembre”, explica. Ya en Asturias, compaginó la construcción con el de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) hasta finalmente se jubiló, en 2012. Durante su etapa en la construcción se sacó la actual ESO en el instituto Alfonso II de Oviedo: “Quería saber cosas. Terminaba de trabajar a las seis o las siete de la tarde y cogía un autobús para ir a las clases nocturnas”. Continuó sus estudios, pero las Matemáticas –su gran debilidad– pudieron con él. Ya jubilado, en 2017, retomó sus estudios de Bachillerato en el Instituto Calderón de la Barca de Gijón, pero la historia se repitió: a Nkono se le seguían atragantando los números. “Una chica que me daba clases particulares me habló de un Bachillerato sin Matemáticas en el Padre Feijoo”, destaca. Así que no lo dudó dos veces. Hizo el cambio de instituto y comenzó las clases en el Padre Feijoo en enero de 2019, con el primer bloque –de tres– aprobado, salvo la asignatura de Inglés. En lo que restaba de ese curso aprobó parte del segundo bloque del Bachillerato nocturno, logrando terminarlo entero en el curso 2019/2020, el de la pandemia. Le quedaban Latín I, Griego I y el Inglés, de nuevo. Nkono fue aprobando los exámenes de evaluación continua, pero se contagió de covid nada más empezar la pandemia, en marzo: “Pasé dos meses ingresado. En mi vida lo pasé tan mal”. De la noche a la mañana en el Padre Feijoo dejaron de saber sobre Nkono, que primero estuvo ingresado en el Hospital de Cabueñes y después fue trasladado a la UCI del HUCA. “Lo llamábamos por teléfono a turnos a ver si dábamos con él, porque de un día para otro le perdimos la pista. Y al final supimos que estaba en Cabueñes”, explica Cecilia Blanco, directora del instituto. Ondo se recuperó durante el verano y en septiembre de 2020 comenzó un nuevo curso, ya con el tercer bloque. En ese año 20/21 iba todos los días desde Oviedo –donde vive actualmente– hasta Gijón con un salvoconducto por las restricciones. Aprobó parte ese curso y en el siguiente –el que acaba de terminar– logró graduarse. Y ahora quiere continuar en la Universidad para Mayores de Oviedo: “El covid me dejó secuela en la memoria, pero quiero seguir estudiando”. Agapito Ondo Nkono tiene una hija que vive en Oviedo; y dos hijos, en Helsinki y Guinea. Además de su nieta, que está con su madre en Oviedo, uno de sus cinco hermanos vive en Piedras Blancas (Castrillón) con sus dos hijos, los sobrinos de Agapito.