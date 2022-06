Humor para el adiós de Casimiro Álvarez: “Dios va a necesitar tapones para no marearse”

El funeral del popular locutor de Radio Gijón Casimiro Álvarez fue emotivo y “con gracia”, tal y como él pidió. Fallecido a los 97 años el pasado domingo, el histórico de las ondas dejó preparado un discurso para que fuera leído el día de su último adiós, que se celebró en la iglesia de San Lorenzo. Y así fue. Germán Heredia, uno de sus sobrinos, tomó la palabra para proceder a la lectura de ese texto. “Cuando este cura que tenéis delante os dé la bendición, id a hacer las cosas que tenéis pendientes, porque yo me voy con Dios, que el pobre va a necesitar tapones para no marearse”, leyó Heredia. Hasta José Vicente Álvarez Gutiérrez, párroco de Roces y Granda, quien ofició la ceremonia, tuvo las siguientes palabras tras el escrito que dejó Álvarez antes de fallecer: “¡Quién diría que nos íbamos a reír en un funeral!”.

Muchos disfrutaron de la última oportunidad de escuchar –aunque fuera por boca de otro– el último escrito del radiofonista. Más de un centenar de asistentes –entre familiares, amigos, allegados y personalidades– acudieron a la céntrica iglesia de San Lorenzo para despedir a un icono de la radio. “Tenía corazón gijonés, uno tan grande que alegraba al resto. Era un hombre mágico. Si algo habéis heredados los sobrinos son unos grandes valores”, alabó el sacerdote durante la eucaristía. La Polifónica Gijonesa puso la nota musical con tres temas, correspondiendo el último de ellos –el que cerró el funeral– a los familiares, quienes pusieron una grabación de la “Habanera de Gijón”, la canción favorita del radiofonista gijonés.

“Queridos familiares y amiguinos, todos los que estéis aquí –unos dentro y otros de cháchara a la puerta de la iglesia– a la espera de que termine este asunto”. Así comenzaba el discurso que Casimiro Álvarez dejó escrito, en el que también tuvo un recuerdo para este diario: “Desde la otra orilla seguiré leyendo LA NUEVA ESPAÑA y escuchando la radio, y seguiré los avatares del Sporting”. “Aquí me tenéis, con mi cuerpo saleroso presente; con el recién estrenado traje de madera, dispuesto a ir para el otro mundo”, dejó escrito Álvarez, quien siempre llevó la risa y el buen humor por bandera. Y no quiso que su funeral fuera de otra manera: “No os preocupéis, porque pronto os vais a acostumbrar a no verme. Es como si hubiera ‘largao’ para el extranjero y me hubiera olvidado de escribiros”.

El discurso leído por su sobrino Germán Heredia desató los aplauso de los asistentes, que homenajearon con su aplausos al histórico de las ondas gijonesas. “Lo que os pido es que no lloréis mi ausencia y que tengáis un hueco para un recuerdo alegre”, apuntó el escrito, que finalizó así: “Bueno, moninos, voy dejar que el cura siga haciendo su ‘trabayu’”.