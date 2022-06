La zona oeste protestará por la movilidad y Martín (IU) responde: “No aportan ideas”

Movilidad parece sinónimo de polémica y enfrentamiento en el vocabulario gijonés. La Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), que preside Manuel Cañete, y la concejalía de Movilidad, a cargo del edil Aurelio Martín, se encararon ayer en un cruce de comunicados a cuenta del rechazo vecinal al Plan de Movilidad. Un rechazo que incorpora un llamamiento a una movilización en la calle el día 21 en forma de “marcha nocturna por la muerte de la zona oeste de la ciudad” a la que se llama a participar a los vecinos de Tremañes, Jove, Veriña, Portuarios, Pescadores y El Muselín.

Para la directiva vecinal, que es quien firma la resolución que salió adelante en votación, es “una falta de respeto y un ninguneo indignante” para los vecinos de esos barrios que el Plan de Movilidad ahora en fase de debate no incluya actuaciones en ellos, “Ni siquiera se dignan a que aparezcan en el mapa. Para estos irresponsables políticos la zona oeste de Gijón termina en La Calzada”, se dice desde la FAV.

A partir de esta crítica, pero no solo por ella, han tomado la decisión de “rechazar el Plan de Movilidad en su totalidad”. Al “ninguneo” a la zona oeste le suman un “pobre contenido” y “un déficit absoluto de participación en los procesos. No se buscó la opinión de los vecinos más allá del proceso de alegaciones que en la mayoría de los casos acaben en el contenedor de la basura”. Para la representación del movimiento vecinal el Plan de Movilidad que defiende el actual gobierno de PSOE e IU no es más que un “corta y pega con la novedad de las zonas de bajas emisiones”.

Ante este panorama la reflexión pactada por la directiva en una reunión no exenta de tensión es clara: “No nos merece la pena trabajar en desmenuzar pieza a pieza un puzzle que en su conjunto carece de sentido y olvida a una parte de Gijón que paga impuestos, pero que para nada aparece en los presupuestos. No sale dibujada ni en los planes ni en proyectos”. La necesidad de cambiar el modelo de participación es la reivindicación.

La Federación, a través del extinto Foro de Movilidad, tuvo una participación proactiva en el Plan de Movilidad Sostenible y Segura (PIMSS), que se elaboró durante el mandato de Foro pero nunca entró en vigor. El nuevo Plan de Movilidad asienta en parte sus estrategias en lo debatido en su fallido antecesor.

Justo a ese papel en el diseño del anterior documento de planificación hacía mención el edil de Movilidad, Aurelio Martín, al asegurar “que cuesta entender estas críticas cuando en el PIMSS que la Federación Vecinal lideró en el pasado mandato tampoco se recogían actuaciones concretas para los barrios”. El edil de IU pidió a los vecinos que no confundan un plan de movilidad con un plan de barrios ni una estrategia de ciudad con necesidades concretas que cubrir en cada territorio.

“La movilidad no se diseña para cada barrio de Gijón sino para toda la ciudad”, remató el concejal, que animó a todas las asociaciones a proponer medidas en el proceso de participación ciudadana abierta: “Igual que están haciendo las comunidades educativas, el sector del transporte público, los colectivos ciclistas o los agentes económicos”. Y un mensaje final de Martín a los vecinos: “No deja de llamar la atención que cuando se piden propuestas y se anima a la participación lo que se reciban sean críticas, pero no ideas. La calidad de los procesos participativos no se mide solo por lo que aporta una parte, sino por lo que aporta el conjunto de las partes”.