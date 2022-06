Una de cada cuatro sanciones en zona ORA en abril y mayo fue a coches sin etiqueta

Los controladores de la zona azul tramitaron durante los mes de abril y mayo 3.389 denuncias a vehículos por incumplir las condiciones del aparcamiento regulado. De ese total, 877 fueron a vehículos que por su antigüedad y características no tienen acceso al distintivo ambiental. Eso supone que una de cada cuatro denuncias de la ORA de esos meses se relaciona con la entrada en vigor de la prohibición de estacionar en zona azul para los vehículos sin etiqueta. Esta prohibición se hizo efectivo en abril en cumplimiento de la ordenanza de movilidad, tras una moratoria de tres meses y excluyendo, por ejemplo, a los residentes con tarjeta.

Nada tiene que ver con la aplicación desde el pasado día uno de la exigencia los vehículos que tengan derecho ella de la etiqueta ambiental, y que conlleva una sanción de 90 euros a aplicar por la Policía Local. Las cifras las facilitaba ayer el edil forista Pelayo Barcia tras recibir los datos que había solicitado en la comisión de Medio Ambiente.

¿Su reflexión? “Con esto el mito de que por lo de las pegatinas no estaban multando se ha caído por su propio peso . En solamente dos meses, 877 vehículos no han podido sacar el tique de aparcamiento por no tener derecho a la pegatina y han sido denunciados por los controladores, explicó el edil antes de ironizar con un “esperamos que estos controladores no sean expedientado como el policía local que comprobó que su PDA podía sancionar con arreglo a lo que prevé la ordenanza de Movilidad”. Barcia hacia así referencia al expediente por una falsa multa publicitada en redes sociales.