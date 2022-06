El ensayo de Emulsa: el 70% de la basura se puede reciclar en seis bolsas al mes

El 68,4% de los residuos producidos por las 760 familias gijonesas que participan como voluntarias en el proyecto piloto de Emulsa “¿Separa más y paga menos?” son envases ligeros y basura orgánica que pueden revalorizarse y no terminar en el vertedero frente a un 31,6% de residuos mezclados que no son reciclables. Esos son algunos de los números del primer avance del estudio que la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente está realizando sobre los hábitos de gestión de residuos de las familias gijonesas de cara a plantearse la viabilidad de implantar en Gijón un sistema de pago por generación de basura. Eso supone que pagará más quien menos recicle y no todo el mundo igual como hasta ahora.

El proyecto, que cuenta con financiación europea a través del programa Interreg Europa, comenzó en enero y terminará en unas semanas su fase de recopilación de datos. Un sistema de bolsas de colores controladas por un código QR y el uso de una aplicación de móvil permite a Emulsa controlar la basura que generan esas familias, básicamente residentes en los barrios del Polígono y La Arena que fueron los elegidos por Emulsa para el experimento. La media de las familias participantes es de 2,8 miembros, ligeramente superior a los 2,2 de la media asturiana. Cifras al margen, el primer resultado del estudio es que los gijoneses, o por lo menos los voluntarios de este proyecto, reciclan correctamente. Incluso se ha observado que más de la mitad de las familias que inicialmente no separaban los residuos orgánicos ahora ya lo hacen. De hecho, materia orgánica es el grueso de la basura que generan esas familias. Un 46% sobre los 20.000 kilos analizados en este primer avance del estudio. Un par de datos más. Las familias depositan de media seis bolsas al mes de materia reciclable –envases y orgánica porque este experimento no afecta ni al vidrio ni al papel– y solo 3,9 de residuos mezclado. La fracción resto que va a la bolsa negra. Y solo un 13,4% de los hogares tardan más de diez días en bajar una bolsa de alguna basura a la calle. El proyecto gijonés fue motivo de debate solo hace unos días en Bruselas en el marco de la conferencia final del proyecto europeo Winpol, que lidera Emulsa y se centra en la innovación en la gestión de residuos. Junto a Emulsa participan en este proyecto entidades de Bélgica, Malta, Grecia, Eslovenia y Rumanía. Tras la recopilación de datos, hay hasta final de año para enviar el estudio a Europa. Las conclusiones también deben servir al Ayuntamiento y Emulsa para tomar decisiones sobre si se cambia el sistema de pago. Ahora mismo en Gijón la tasa de basura es de 69 euros al año por vivienda. No se tiene en cuenta ningún ni quien vive ni que basura genera. La idea es avanzar en las propuestas que ya se desarrollan en otros países de Europa sobre pago por generación. Una forma para impulsar el reciclaje. Gijón ha alcanzado una tasa de reciclaje del 36,5% , muy superior a la de hace unos años pero lejos del 55% que impone Europa para 2025.