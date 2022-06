En los límites del pasado

4373 caracteres. Fusce at urna vehicula enim luctus congue. Phasellus enim tortor, laoreet nec auctor eu, posuere a urna. Phasellus orci tellus, feugiat at vestibulum quis, fringilla dignissim nisi. In at ligula vel velit lacinia rutrum.

Cuando se cumplen 1.900 años del inicio de la construcción del Muro de Adriano, en el norte de Bretaña, a través de nueve paneles, 22 fotografías y algunas réplicas de los objetos originales encontrados en este espacio, el Parque Arqueológico de la Campa Torres acoge una exposición para conocer de cerca aquella obra, descubrir el modo de vida de la época en el lugar y reflexionar. Pero la muestra, comisariada por María Millán, también tiene un guiño local. “En su construcción participaron astures, probablemente, algunos cilúrnigos. Si hace tiempo fuimos allá para participar en su construcción, pues ahora esa historia viene aquí después de 1.900 años para conocerla”, recalcó durante la presentación Paloma García, directora de los Museos Arqueológicos de Gijón, que estuvo acompaña por Miguel Barrero, director de la Fundación Municipal de Cultura.

La muestra “El Muro de Adriano” estará abierta hasta el próximo 25 de septiembre. “Fue toda una hazaña”, destacó García, que aludió a la importancia de conocer un espacio que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987. En su origen, tenía aproximadamente unos 118 kilómetros de longitud, unos tres metros de ancho y, en algunos tramos, llegaba hasta los 4,75 metros de altura.

Esta fortificación era el recordatorio del poder de Roma y marcaba el límite del Imperio. “Es una exposición para investigar lo que hacían y para que podamos ver las cosas que han cambiado”, valoró la comisaria, que enfatizó en la importancia y buen estado de conservación de los materiales encontrados en este enclave. “Influye mucho el terreno, al no haber nada de oxígeno, se encontraron casi intactos en la excavaciones”, añadió.

Peines, cuchillas, guantes de boxeo, cucharas, huesos, espadas de infantería, un tablero de juegos –se encontraron hasta 16– o una tablilla de escrituras son algunos de los materiales que se pueden descubrir a través de réplicas y fotografías. “Las tablillas son uno de los hallazgos más importantes, se inscribían momentos de contabilidad, administración militar o correspondencia social”, comentó Millán. “También hay una lanza con un agujero muy interesante”, añadió. La exposición se ha llevado a cabo gracias a la colaboración con el Museo Romano de Oiasso y el Vindolanda Charitable Trust. “Es un caramelo para disfrutar y reflexionar sobre dónde estamos y hacia dónde vamos”, concluyó la comisaria de la muestra, durante una visita al espacio donde se podrán contemplar las piezas.