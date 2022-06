«Somos un país con muchas disciplinas humorísticas, pero sin reconocimiento»

Carlos Latre actuará en Gijón desde hoy y hasta el domingo en el teatro Jovellanos, con su espectáculo “One show man”, en el que representa un centenar de personajes y con toques de humor exclusivamente locales.

–Vuelve después de seis años a Asturias. ¿Está preparado para una buena «fartura»?

–Vengo unos días antes para poder aprovechar. Estoy preparado para esa «fartura».

–¿Qué le gusta de Asturias?

–Que el público es especialmente caluroso, cercano. Siempre me he sentido muy querido. Gijón es una ciudad alegre, que derrocha vitalidad y sociabilidad. Aquí me siente muy cómodo y eso lo traslado al escenario.

–Llega con “One show man”. ¿Qué tiene de especial?

–Es un espectáculo muy maduro y fresco. Es el más talentoso. El público notará en mí una evolución, más actual que nunca, y más divertida. Es una actuación con la que el público se olvida durante hora y media de todo, que es lo necesario en estos tiempos tan turbulentos.

–Habla de madurez. ¿Es cada vez más complicado reciclarse y seguir en primera línea?

–Sí, pero requiere de mucha voluntad. Se lo digo siempre a los jóvenes. Ya no es cuestión de cuánto estás dispuesto a trabajar, sino de cuánto estás dispuesto a renunciar. A mí me ha pasado. Después de tener el éxito en “Crónicas marcianas”, tuve que mejorar, que cambiar. Me fui a Londres a hacer “Shakespeare”. Hice teatro clásico, baile, expresión corporal... También me fui a Nueva York a trabajar y a formarme. Pero merece la pena. Hace poco pensaba que qué me faltaba. Y como era cantar, pues me puse a hacer clases de canto y lírico. Siempre pruebo cosas nuevas.

–Sobre esa experiencia en el extranjero. ¿Se valora mejor a los cómicos de aquí o seguimos a años luz de lo que sucede en Estados Unidos, donde crean corrientes de opinión?

–En la postapandemia todos los premios han ido a aquellos que ayudaron en la pandemia: músicos, youtubers, sanitarios... Pero los cómicos no existimos, pese a que llenamos las redes de positividad. En el cine no se reconoce la comedia tampoco. Somos uno de los países con más disciplinas humorísticas del mundo, pero sin ningún reconocimiento. Seguimos siendo los bufones de la corte. Así se nos ve.

–Avisa que llega con un centenar de personajes. ¿Cuál le motiva más?

–Me encanta hacer de Julio Iglesias. Pero hay otros como Pedro Sánchez o Carlos Arguiñano que ya son clásicos y funcionan bien. Aunque animaría a descubrir otros nuevos que me encantan, como los de “La casa de papel”, con Denver, Nairobi o Tokio. Y también a cantantes como Ana Belén, Shakira o Pablo López.

–¿Se ve como Arturo Fernández, con el que guardaba mucha relación y tiene un palco en el Jovellanos, actuando hasta el último día?

–No. Soy muy disfrutón. Quiero disfrutar de la gastronomía, el vino y los amigos. Estoy encantado de ser cómico, pero soy muy vividor. Llegará un momento en el que la vida, en sentido amplio, podrá con el trabajo.