“Queremos que Gijón sienta Santander como su plaza de toros”

El empresario José María Garzón (Sevilla, 1973) visitará Gijón el próximo martes, día 14, para presentar la feria taurina de Santiago que se desarrollará en Santander del 23 al 29 de julio. El acto, a partir de las ocho de la tarde en la sala mirador del Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro, contará con la presencia de la alcaldesa de la capital cántabra, Gema Igual, y del matador de toros Eduardo Dávila Miura, que volverá a vestirse de luces en el coso de Cuatro Caminos. Garzón, que con su empresa Lances de Futuro gestiona también las plazas de primera categoría como Córdoba y Málaga, trabaja para ofrecer algún incentivo a los aficionados asturianos desde que se anunciara la supresión de la feria de Begoña.

–¿Por qué presentan la feria taurina de Santander en Gijón?

–La tauromaquia es de todos y debemos remar en la misma dirección. Y cuando hay una ciudad cercana, como Gijón, es nuestro deber apoyar a su afición, que ahora mismo, desgraciadamente, se encuentra sin su plaza para poder dar toros este año.

–¿Qué le pareció, como empresario taurino, que Gijón se quedase sin su feria de Begoña?

–No hablo como empresario taurino, sino como ciudadano español. La tauromaquia es un patrimonio cultural, aprobado como tal en el Congreso de los Diputados por mayoría. Y eso implica que se debe proteger, divulgar y promocionar la tauromaquia. Pero está claro que la alcaldesa de Gijón no está cumpliendo con su obligación política. Nos están coartando la libertad a muchas personas, además del perjuicio económico que supone prescindir de los ingresos que supone la feria de toros.

–¿Qué supone económicamente para Santander la feria de Santiago?

–Es brutal para el turismo, los comercios, la restauración, los hoteles... Genera alrededor de ocho millones de euros y esos ingresos no se pueden perder. Más aún ahora, que venimos de dos años en los que, por culpa de la pandemia, son muchísimas las familias y los negocios que lo han estado pasado muy mal. Para Santander, la feria taurina es muy importante, es una gran feria del norte y se viaja a ella desde todas partes de España, incluso del mundo, porque igual que a Asturias, a esta feria vienen también muchos mexicanos. Genera riqueza, cultura y miles de incentivos, empleos y pagos a la seguridad social además de a las arcas públicas.

–¿El Ayuntamiento de Santander apoya los toros?

–Han demostrado su compromiso con la tauromaquia. Es de agradecer el valor de la alcaldesa, Gema Igual, por defender los toros. Su gobierno no ha sido nada dubitativo y nos ha apoyado en todo. Ha estado presente en la presentación de carteles y estará también en Gijón.

–¿Recuerda algún caso como lo ocurrido en Gijón, que se suprima una feria que gozaba de buena salud?

–Pasó en Barcelona, también fue una barbaridad. Ha habido casos esporádicos, pero es una falta de responsabilidad y no cumplir una obligación política. Algo que está permitido no se puede quitar poque a la alcaldesa no le guste. Si me dijera que no va nadie, bueno... pero es que va muchísima gente a los toros en Gijón y en toda España. Lo que ha ocurrido me parece una dictadura. El que quiera ir que vaya y si los toros dejan de interesar y no va nadie a la plaza pues que no haya. Pero es que ahora está viva la afición, hay una gran cantidad de gente joven... Desgraciadamente estamos en un país con cada vez menos libertades. Bueno, si piensas de una determinada forma no tienes libertades, pero en cambio hay muchas libertades para quienes piensan de otra forma.

–La feria de Santiago está compuesta por cinco corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores.

–Santander tendrá a Talavante, El Juli, Roca Rey, Morante, Pablo Aguado... Estarán casi todas las máximas figuras y toreros en un gran momento. Debemos estar contentos todos. Además, tenemos unos precios buenísimos, con abonos muy económicos y hay una apuesta importante que esperemos que sea un éxito total.

–¿Ayudará a los aficionados asturianos?

–Estamos trabajando unas líneas para para que los aficionados asturianos tengan algunos beneficios económicos para asistir a Santander. Queremos hacerle un guiño a Gijón y que sienta la plaza como si fuera suya. Por supuesto, el objetivo es que vuelva cuanto antes la feria de Begoña, pero por el momento queremos recibir a los asturianos con los brazos abiertos ahora que tan mal lo están pasando sin su feria taurina.