Stop Muro celebra el pago de la fianza: "Gijón siempre ha reaccionado ante posturas autoritarias y dictatoriales"

La vuelta del doble sentido al paseo del Muro, más cerca que nunca. La asociación Stop Muro ha depositado en el Juzgado los casi 48.000 euros (en concreto 47.958 euros) necesarios para que vuelva el tráfico rodado al "cascayu". La entidad presidida por Manuel Robledo ha logrado reunir esta cantidad en cuestión de pocas semanas y con ella ya no hay ningún impedimento para la ejecución provisional de la sentencia que daba la razón a la Stop Muro y que obliga al Ayuntamiento de Gijón a volver a permitir el paso de los coches. "Hoy es un día grande para Gijón. Es importante lo logrado con la apertura del Muro, que sirva de ejemplo a colectivos como la zona Este, Granda o el Grupo Covadonga, que se ven atropellados por la prepotencia del Ayuntamiento. La respuesta del movimiento ciudadano ha sido contundente, miles de gijoneses han aportado y en quince días hemos logrado recaudar los casi 50.000 euros para la apertura del tráfico en dirección este oeste", celebró Manuel Robledo Álvarez, presidente de Stop Muro durante una rueda de prensa ofrecida este viernes.

Todo este proceso se remonta al mes de marzo, cuando el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Gijón dio la razón a Stop Muro y tumbó la peatonalización del paseo del Muro como medida para evitar los contagios durante la pandemia. A partir de ahí, el Ayuntamiento decidió recurrir esta sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que aún debe de pronunciarse. Mientras, Stop Muro reclamó la ejecución provisional de la sentencia del mes de marzo, movimiento al que un juez dio el visto bueno el 19 de mayo. Para que el tráfico vuelva al paseo del Muro, la Stop Muro tenía que reunir esos 47.958 euros, que ha depositado hoy. Ese dinero es lo que costaría readecuación del "cascayu" en el caso de que el TSJA de la razón finalmente al Ayuntamiento de Gijón. "Llegar a 48.000 euros nos ponía los pelos de punta, porque hablamos de 8 millones de pesetas. Recaudamos en 15 días. Hubo aportaciones notables, pero muchas notables. Creemos que superan los 1.500 las personas que nos han ayudado", explicó Manuel Robledo. El dinero se devolverá a todo el mundo, en el que caso de que el TSJA les dé la razón, y se lo reintegren desde el juzgado. El dinero que no se reclame "se destinará a la Asociación Gijonesa de Caridad".

Con la fianza ya depositada, al Ayuntamiento no le queda más remedio que comenzar con unas obras que tendrán un plazo de ejecución de un mes, por lo que se desarrollarán durante parte del verano. Ya se conoce cómo va a ser esta actuación. El proyecto establece que desde la avenida de Castilla al Náutico solo se podrá girar a la izquierda a la altura de Menéndez Pelayo. El siguiente giro es el ya existente pasado el martillo de Capua. No se recupera ningún giro más de los que había en 2020 antes de la peatonalización del Muro para garantizar las distancias de seguridad por covid. "Nos preocupa mucho lo que están diciendo. Que es que lo harán como pidió Stop Muro. No pedimos nada, solo que se abriera de la mejor manera, la más segura y la más económica. Lo que vemos con seguridad es que los planes del Ayuntamiento son extremadamente peligrosos; las bicis deben ir pegadas al paseo del Muro, por donde fue siempre", valoró Robledo. Y Montserrat Medina añadió: "Que quede claro. Cómo hacerlo es cosa del Ayuntamiento. Nosotros no tenemos culpa de la chapuza que hagan".

La reordenación semafórica del carril bici, explicaron esta semana los concejales Olmo Ron y Aurelio Martín, titulares de Obras Públicas y Movilidad respectivamente, se centra en incorporaciones en tres puntos: a la entrada de Rufo Rendueles desde la glorieta de avenida Castilla, en el cruce a la altura de Menéndez Pelayo y a la entrada del Martillo de Capua. También hay que tener en cuenta la necesidad de reforzar presencia de semáforos en los pasos de peatones existentes. Hay tres regulaciones semafóricas y otros siete puntos con semáforos recuperados. La obra se completará con cambios en el pavimento y acciones de señalización. El diseño no gusta al gobierno local. “Este diseño no nos gusta, pero es el que estamos obligados a realizar. Este es el modelo propuesto por Stop Muro”, apuntó hace dos días el concejal de Obras Públicas y Proyectos de Ciudad, Olmo Ron, cuando dio a conocer de forma pública este proyecto.

Sobre la celeridad del Ayuntamiento en acometer las obras también habló Stop Muro. "Veremos si hay buena fe o no. Cómo y en qué tiempo se ejecutan denotarán si quieren el bien de los gijoneses o tocar las narices a Stop Muro", concluyó Robledo.