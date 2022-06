“La tecnología aún no permite la eólica marina productiva en un mar como el Cantábrico”

El gijonés Luis Valdés fue el primer director del Centro Oceanográfico de Gijón. Después, ejerció como director de Ciencias del Océano de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco, en una carrera que le ha llevado también por los oceanográficos de La Coruña y el de Santander, que ahora dirige. Ayer acudió a Gijón para participar en la jornada “Vetas de Emprendimiento en la Economía Azul”, organizada por la Cámara de Comercio. “sin ciencia no hay sostenibilidad”, dice.

–¿Eso cómo se traslada a la economía azul?

–Está claro que los hombres hacen un uso importante de los océanos, desde transporte a usos portuarios, cables submarinos, pesca, etcétera. Pues todo eso hay que gestionarlo de una manera ordenada, de tal manera que todos puedan tener acceso a todo sin que haya tensiones. Esto requiere una ordenación espacial marina. Y la economía azul viene a poner todo esto en conjunto, porque realmente es un nicho de economía y de puestos de trabajo futuros importantes, porque para empezar hay que formar nuevos oficios ligados al mar, que tienen que ser seguros y de valor añadido. Desde ahí, todo; turismo, astilleros, industria portuaria, tratamiento agua de lastre... hay múltiples oportunidades.

–Cuando hay intereses contrapuestos para el aprovechamiento de recursos, como ocurre con la eólica marina y el sector pesquero, ¿cómo se dilucida?

–Eso no es tan fácil y ahí es donde entra la planificación espacial, que se estructura en varias capas; fondos oceánicos, pesca y acuicultura, transporte marítimo y puertos, energía y turismo, y cada parte hay que tratarla para que todos esos sectores trabajen de una manera armónica. En zonas como España, en las que se pesca mucho y en casi toda la plataforma continental hay algún banco de pesca descrito que hay que respetar, es muy difícil compatibilizar. A futuro habrá que ceder, quizás, y negociar para ver qué zonas se pueden utilizar para energía eólica y qué zonas no. Ahora, también hay que ser consciente de que en España la plataforma continental es muy estrecha. Nosotros enseguida pasamos de los 50 a los 200 y de los 200 a los 600 metros de profundidad. Esto no es como el mar del Norte o el Báltico, donde está el gran desarrollo de la eólica marina. Aquí irá más lenta.

–Pero los aerogeneradores flotantes ya se pueden fondear en aguas de hasta mil metros, anclándolos al fondo. ¿Si la eólica marina va a aguas profundas no se evitan los problemas con la pesca?

–Poniéndola en aguas más profundas se evitan los problemas con la pesca, pero el volcado de la energía a tierra es complicado, porque los cables submarinos siempre tienen que estar ahí. Y una cosa es un mar cerrado, aunque sea profundo y otra cosa son los mares como el Cantábrico.

–¿Considera que existe tecnología suficiente para implantar proyectos de eólica marina como los que se plantean en Asturias?

–Yo creo que, de momento, la tecnología todavía no permite llevar esto en plan productivo. El mar Cantábrico es uno de los mares más movidos del mundo, con una de las mayores alturas de ola más grandes del mundo y en el que el número de días al año con grandes alturas de ola y mar dura es altísimo. Se pueden poner plantas piloto para probar como resisten al oleaje y a los temporales, y luego habrá que pensar en la siguiente fase. Pero de momento yo creo que todavía hay que hacer bastantes tests de resistencia. Nuestro mar es un mar complicado.

–¿En qué sectores ve que hay un mayor recorrido en Asturias?

–En la energía está todo por hacer, si se logran sistemas de anclaje que funcionen bien, que se pueda explotar, que haya garantía de que el sistema perdure y compense gastos de producción y de comercialización, eso tiene un potencial enorme. La acuicultura también tiene gran potencial. Los stocks pesqueros salvajes están entrando en un nivel de sostenibilidad si se respetan las cuotas, pero eso ha tocado techo y el consumo de proteína del mar no deja de aumentar. Cada vez se aprecia más la proteína marina y esa diferencia entre la pesca extractiva y la proteína que demandamos, viene de la acuicultura. Y yo creo que el potencial ahí es muy alto. Creo que en Asturias se podría trabajar más en cultivos marinos. Hay poco riesgo empresarial y tenemos zonas de mar protegidas.

–¿En qué cuestiones en acuicultura?

–Con los sectores que ya están establecidos es muy difícil competir. Si Asturias quiere competir en mejillones con Galicia, no va a poder y si quiere competir en salmón con Noruega, va a ser difícil, pero quizás sí que pueda. Pero hay otras muchas especies con potencial.

–¿Y en turismo?

–Estamos muy orgullosos de tener una Asturias con muy poca presión en la costa, sin grandes urbanizaciones, pero regulando los espacios se podría aumentar algo por ese lado. El ejemplo puede ser el de la Bretaña francesa, donde el turismo relacionado con el mar tiene una importancia tremenda. La talasoterapia arranca en la Bretaña francesa y hay mucha gente que va a balnearios marinos y hay una industria que vive de esto y en cambio en el norte de España no se mira al mar con esa filosofía.

–Habla de Francia, donde los puertos deportivos están a rebosar. Aquí no.

–De eso ya ni hablamos. Todo lo que tiene que ver con las regatas, la vela, puntos de amarre y el comercio de barcos que hay en Francia no tiene nada que ver. Coges toda la parte de la Bretaña francesa y del Golfo de Vizcaya, en la zona de Nantes hasta Brest, y es que está todo lleno de barcos y puertos deportivos pequeños y grandes. Y aquí ves que eso es una cosa muy menor. Potencial hay.

–¿Qué hace falta para desarrollar los distintos sectores de la economía azul?

–Gente formada para trabajar en ellos, cierto riesgo empresarial y compromiso regional con este tipo de aventuras empresariales. Fácil no hay nada, pero que hay nichos de trabajo y potencial, creo que sí que hay.