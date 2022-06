El periodista gastronómico David Fernández-Prada Rodríguez (Mieres, 1975) está de celebración. Afincado en Gijón desde hace décadas, su programa radiofónico “El rincón del sibarita” cumple mil programas en las ondas, primero en la Ser y ahora en Cope. Una labor, defiende, que ha permitido ampliar la cultura gastronómica.

–¿Se esperaba llegar a los mil programas?

–Cuando empezó la aventura, en febrero de 1999, no pensé que el mundo de la gastronomía iba a llegar hasta donde está hoy en día. El programa fue teniendo más peso porque la gastronomía tenía más peso en los medios. Antes era impensable que la cocina apareciese en los informativos, y ahora es habitual ver a cocineros en los telediarios. Es una maravilla ser el periodista de gastronomía con más programas en radio en España.

–¿Qué ha cambiado más en este tiempo, la comunicación o la gastronomía?

–Muchísimo las dos cosas. Ahora está más difícil comunicar y diferenciar honestidad y ética. Hay mucho advenedizo con camiseta de semiprofesional y eso hace que, por un lado, haya una cosa positiva, que es que haya más voces, pero también genera confusión y publicidad vestida de noticia. Es todo más complejo. La gastronomía ha cambiado una barbaridad. Antes se hablaba más del vino y ahora la gastronomía ha vivido un “boom” que lleva quince años. Y para quedarse.

–¿No hay una sobreinformación de gastronomía?

–Cuantas más cosas pasen es mejor. De lo que más orgulloso me siento es de haber ayudado a crear cultura gastronómica. Al final, si vas contando cosas y vas formando al oyente o al lector, haces que sea más exigente y eso hace que Asturias tenga mejor gastronomía. Hay que seguir contando la actualidad, pero también debemos enseñar ciertas cosas al público porque cada vez tiene más interés.

–¿La gente cocina ahora más?

–Hay gente que cocina mucho y otra que sigue sin cocinar. Sí es cierto que la cocina se ha popularizado. La primera vez que comí una aceituna esferificada que hacía Ferran Adrià fue en 2005. Eso luego acabó por hacerse en catering de Asturias. Y ahora hay quien hasta lo hace en casa. Hay gente muy friki, también en la gastronomía.

–¿Comida tradicional o creativa?

–Ahora que ya soy veterano, cuando pasa el tiempo, te das cuenta de que hay personas o restaurantes con los que quizás hayas sido injusto, porque cuando eres joven parece que solo valoras la vanguardia y lo creativo, y no das tanto peso a restaurantes que ahora admiro mucho más. Primero, por haber sobrevivido cincuenta o sesenta años. Y, segundo, porque siguen haciendo platos que son fantásticos. La comida tradicional, y más en Asturias que es muy rica y variada, es para todos los días. Y la cocina de vanguardia es para celebraciones y momentos especiales. Son diferentes, pero una cocina de vanguardia tiene que estar basada en la tradición.

–Hablando de tradición, ¿por qué se puso de moda el cachopo si nunca fue un plato típico?

–Es un tema delicado, pero yo no soy anticachopo. Todo lo que sea hablar en positivo de Asturias me parece bien. No es negativo que esté de moda, lo que quizás no sea interesante es que eclipse otros platos como la fabada o la cocina creativa. Se puso de moda por un concurso de cachopos, y eso le dio un pequeño resurgir. El boom total llegó cuando periodistas nacionales empezaron a hablar del cachopo. Si hay algo bueno es que se come mejor cachopo ahora que hace diez años. Igual que se hace mejor fabada ahora que hace diez años.

–¿Se está convirtiendo ir a comer o cenar en algo prohibitivo?

–Empiezan a ser un problema los precios. Nos estamos quedando sin productos económicos. Los pescados están prohibitivos. No es solo el coste del producto, es la luz o los sueldos de los trabajadores. Se pondrá complicado. Pero como soy positivo, creo que el cocinero debe desarrollar la imaginación. Una xarda sigue siendo económica. Si le quitas las espinas y lo preparas con algo divertido puede estar muy lograda. Vienen tiempos en los que vamos a tener que utilizar más que nunca la imaginación.

–¿Escanciar la sidra debería ser obligatorio y eliminar pitorros y escanciadores?

–La sidra tiene que escanciarse, porque está en nuestro ADN y sería una pena perderlo. Es un elemento diferencial a nivel mundial. Debemos valorarlo y pagar un poco más la botella de sidra cuando te la están escanciado. Es un debate que debemos plantear porque se está dejando de escanciar por un tema de costes. Realmente, el hostelero no puede soportar el coste de que una persona te eche seis culinos. Nadie entiende que algo que vale 3,50 te sirvan seis veces cuando una Coca-Cola te sirven una vez. El sector de la sidra y la hostelería deben empezar a debatir cómo quieren el futuro, pero no podemos permitir que desaparezca.

–¿A por otros mil programas?

–Lo veo muy difícil. La comunicación y la radio cada vez son más complicadas. Hay más colaboradores que se ofrecen a trabajar de forma gratuita. Con el tiempo quizás acabe siendo un podcast, pero yo sí me veo con ganas.