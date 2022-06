Aurelio Martín acudió caminando hasta la asociación vecinal de La Arena y compartió una reflexión al llegar tras recibir insultos de camino. “Estoy un poco hasta las narices de que desde los coches te llamen hijo de puta. Estoy cansado y preocupado. Cuando se llega al insulto hay que tener cuidado para que detrás de los insultos no haya otras cosas”, expuso el edil de Movilidad. Además, aseguró que no era la primera vez que le pasaba y que hay un clima en la ciudad “que nunca he vivido”. “¿Lo siguiente qué es? ¿Una agresión? Lo dejo en el aire. Espero que nadie justifique esto”, apuntó, reclamando debate sin descalificación.