“Vamos a cumplir escrupulosamente lo que dice la sentencia, que es incorporar un doble sentido de circulación con el menor coste posible. Tenemos que planificar cuándo podemos tener adjudicado el contrato y cuando esté listo empezaremos la obra. ¿Cuándo? No lo sabemos, nos lo tienen que notificar oficialmente al Ayuntamiento y entonces empezaremos a trabajar”. Con estas palabras valoró ayer el concejal de Obras Públicas, el socialista Olmo Ron, el pago del aval exigido a Stop Muro desde el Juzgado para devolver el doble sentido al “cascayu”, durante un encuentro en la asociación de vecinos del barrio de La Arena junto al edil de Movilidad, Aurelio Martín (IU). Por su parte, la oposición municipal exigió acometer cuanto antes la licitación de las obras para evitar que se lleven a cabo en pleno verano.

Olmo Ron defendió que solo exista un giro desde la avenida de Rufo García Rendueles hacia Menéndez Pelayo porque “cuantos más giros permitamos, más coste tendría la operación”, señaló el edil en referencia a que habría “más señalización semafórica”. Más sencillo será suprimir el mobiliario y las señales viales, “que se hace ágilmente”. Ron, además, insistió en que la estimación sobre la duración de los trabajos en el “cascayu” será de un mes, pero sin aclarar cuándo podrán iniciarse las obras.

En esa línea se pronunció también Aurelio Martín, recordando que la opción presentada esta semana es la de menor coste. “Si leemos la sentencia se dice que tiene que haber la menor reforma estructural posible para causar el menor impacto económico en el Ayuntamiento y en los ciudadanos; en función de eso se transmitió a la juez cuál era el menor precio y la juez lo bendijo, y es lo que se va a hacer”. Martín, además, rechazó mover el carril bici de su situación actual –Stop Muro reclama llevarlo a la zona más próxima al paseo– porque eso implicaría “una fianza de otro importe, seguramente el doble”.

Ante los vecinos de La Arena también defendieron los datos que maneja el gobierno local sobre el tráfico y que no reflejan que en la zona haya colapso. “Ya está bien de hacer una batalla partidista, lo que hace el gobierno local es seguir los modelos que se están desarrollando en Europa, y que ahora mismo hay muchas ciudades que lo hacen. Nuestro modelo es similar al de Niza”, ejemplificó Martín. En la misma línea argumentativa, el edil de Movilidad explicó que no es lo mismo atasco que tráfico lento, que se produce a las ocho de la mañana y a la una y a las siete de la tarde. “En la avenida de la Costa hay un nivel similar al de la avenida de El Llano y Constitución”. “El verdadero problema de tráfico que hay en Gijón está en la glorieta del Caballo y lo queremos solucionar”, resaltó Aurelio Martín.

Pero las explicaciones del gobierno local siguen sin convencer a la oposición municipal, muy crítica de nuevo con la gestión del Muro. “Deberían haberse puesto a redactar el proyecto nada más conocer la sentencia y proceder a su ejecución. La obra va a generar muchos problemas, haciendo peligrosa la situación. Es una mala idea, torticera y malintencionada. Y para remate las obras se harán en julio o agosto”, denunció José Carlos Fernández Sarasola, portavoz de Ciudadanos.

Desde Foro, Jesús Martínez Salvador exigió “a un gobierno socialista agotado” que ejecute “a la mayor brevedad posible” la obra para que gijoneses y visitantes “podamos disfrutar de un verano sin problemas de tráfico”. Esa misma celeridad reclaman en Podemos-Equo. “Es fundamental que las obras sean ágiles y se pongan todas las medidas para que no sea un problema de seguridad la convivencia entre coches y personas y que comiencen cuanto antes para no empantanar el Muro con el verano comenzado”, señaló Laura Tuero.

Desde el PP no ven “disculpa ni pretexto” para no llevar a cabo cuanto antes la obra y que en agosto “esté cumplida la sentencia”. Siempre y cuando, claro “haya diligencia por parte del Ayuntamiento”, reflexionó Ángeles Fernández-Ahúja, que reclama también que el gobierno local vele por la seguridad y evite el tráfico. En Vox, reprochan que el gobierno local no devuelva el Muro a su estado anterior, recordando que harán “una chapuza que no les gusta ni a ellos con la intención de crear un espacio lo menos transitable posible, aunque sea un claro perjuicio para los gijoneses”. A juicio de Eladio de la Concha van a provocar un caos circulatorio para culpar a quienes están en contra del “cascayu”, máxime “si en lugar de hacerlo de forma inmediata lo retrasan a los meses de pleno verano”.

