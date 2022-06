La restitución del doble sentido de circulación en la avenida de Rufo García Rendueles está cada vez más cerca después de que la asociación Stop Muro haya presentado un aval con los 47.958,65 euros exigidos por el Juzgado para iniciar las obras de supresión del “cascayu”. “Es un día grande para Gijón. Es importante lo logrado y que sirva de ejemplo a colectivos como la zona Este, Granda o el Grupo que se ven atropellados por la prepotencia del Ayuntamiento. Gijón siempre ha reaccionado ante posturas autoritarias y dictatoriales”, celebró ayer Manuel Robledo, presidente de Stop Muro, acompañado por Montse Medina y Óscar Álvarez.

El aval solicitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha llegado “especialmente de particulares” a los que en Stop Muro están “muy agradecidos”. En concreto, el colectivo estima que alrededor de 1.300 personas han colaborado para alcanzar esos casi 48.000 euros, llegando a registrarse hasta tres donaciones de mil euros. “La respuesta del movimiento ciudadano ha sido contundente, espectacular y en 15 días lo hemos logrado”, apuntó Robledo. “Hemos puesto de nuestro peculio” para completar la cantidad exigida, añadió. Y se mostró convencido de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) les dará la razón ante el recurso presentado por el Ayuntamiento, “dada la contundencia de la sentencia de primera instancia”. “Así podremos devolver el dinero a todos los que han colaborado”, explicó. Todo lo que no se reclame irá destinado a la Asociación Gijonesa de Caridad.

Desde Stop Muro también quisieron desligarse del proyecto presentado esta semana por los concejales Olmo Ron y Aurelio Martín, titulares respectivamente de Obras Públicas y Movilidad. “Nos preocupa que estén diciendo que se hará como pidió Stop Muro. Nosotros no pedimos nada, solo que se abriera el carril en sentido Este-Oeste de la mejor manera, la más segura y la más económica”, advirtió Manuel Robledo, para quien el nuevo diseño puede ser “extremadamente peligroso”. “Estimamos que lo mejor es restablecer las bicis pegadas al paseo del Muro, por donde fue siempre. Cualquier solución que no contemple la seguridad de peatones y conductores será responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento y de los concejales Olmo Ron y Aurelio Martín”, aportó Robledo. A lo que Montse Medina, también de la asociación, matizó: “Que quede claro. El cómo se hace corresponde al Ayuntamiento. Nosotros no tenemos culpa de la chapuza que hagan”.

“En quince días”

Los representantes de la asociación destacaron que en esta “lucha de dos años” siempre han sido “apolíticos y transversales”, pero aprovecharon para dar las gracias a los apoyos recibidos. “Foro ha sido el único partido que nos apoyó desde el principio, de forma moral y económica a título personal. Cuando vieron que la cosa funcionaba, entonces entró también el PP con una ayuda fuerte. Pusieron una carpa en la plaza del Generalísimo (Parchís) y estuvieron recaudando con huchas. El resto, palmadas en la espalda, pero la ayuda fue nula”.

Las críticas al gobierno local fueron más allá del paseo del Muro. “Este equipo de gobierno está inhabilitado para dirigir una ciudad de 270.000 habitantes. Pierden el tiempo en ocurrencias inútiles mientras decrece la ciudad en lo económico y social. Gijón fue famosa en el pasado por la importancia y la calidad de sus eventos y hoy solo salimos en los medios nacionales por las salidas de tono de nuestra alcaldesa, poniendo en ridículo a todos los gijoneses”, aportó Robledo, que reclamó a los grupos municipales que supervisen los pasos del gobierno local para no demorar en exceso la obra para restituir el tráfico en los dos sentidos. “Ahora tienen que empezar las obras y veremos si hay buena fe o no. Cómo y en qué tiempo se ejecutan la obra denotarán si quieren el bien de los gijoneses o tocar las narices a Stop Muro. Confiamos en que los concejales y grupos vigilen cómo hacen las obras y la ejecución de esa apertura”, resolvió el portavoz de Stop Muro.