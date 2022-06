Los ganaderos alertan del riesgo de cierre de explotaciones por el incremento de costes

Como si el incremento en los precios del gasóleo, de la luz y de los piensos que llevan mucho tiempo soportando los ganaderos fuese poco, ahora la crisis provocada por la guerra de Ucrania también está agravando esa tendencia. Un aumento en los costes que el sector no está pudiendo repercutir en idéntica medida en los precios de la leche o la carne que venden. El riesgo es el cierre de explotaciones, alerta el sector, que este fin de semana se reúne en la Feria de San Antonio en el recinto ferial Luis Adaro, primera tras la de 2019.

José Emilio García Suárez, presidente de la cooperativa Asturiana de Control Lechero (Ascol), señaló ayer que “lo estamos pasando mal, porque, aunque la leche subió un poquitín, no contrarresta el aumento de los costes. Es casi imposible de llevar, pagando el gasoil a un euro más que hace un año, la luz subió más de un 100%, los piensos y forrajes, los abonos, los plásticos, todo subió muchísimo y se nos hace difícil seguir funcionando”.

García Suárez apunta que están en riesgo explotaciones en Asturias, “sobre todo las que compran toda la alimentación para el ganado”, una situación que afecta especialmente a las ganaderías con mayor número de cabezas. “Quizás las pequeñas tengan más fácil aguantar, porque no tienen tantos gastos en personal ni en compra de alimentación como las grandes”, explica. Para el presidente de Ascol, la subida del precio de la leche y la ayuda por vaca que les acaba de dar el Ministerio evitará que parte de los cierres.

Que no todas las ganaderías van a poder resistir lo tiene claro Manuel Fernández Mora, que cuenta con 150 vacas frisonas y algunas asturianas de los valles en Mirallo de Arriba (Tineo), siguiendo una tradición familiar que se remonta a sus bisabuelos. En cuanto al relevo por “los que vienen detrás, es dudoso”, señala en referencia a sus hijos. Para Fernández Mora “el sector atraviesa la peor crisis, desde que yo tengo vacas, dados los costes para poder producir. El que sobreviva a esto, va a aguantar ya lo que le echen, pero van a quedar bastantes ganaderías por el camino”. Añade que “tanto que hablan de la España vaciada, ponen poco empeño para mejorar esto”, agregando que también están teniendo problemas con el lobo “y el jabalí, con el que tenemos un problema grande” por los destrozos en los maizales.

El sector cárnico no está mejor. El ganadero gijonés Iván Cañadas Suárez, cuarta generación de una ganadería con 184 cabezas de asturiana de los valles en Mareo, recalca que “desde hace más de un año están subiendo los costes y el precio de la carne no está subiendo lo que tiene que subir. Es inasumible. Es verdad que las vacas para carne están valiendo mucho dinero, pero no vas a matar a las reproductoras”. Hasta ahora estaba cebando unos 50 terneros al año, pero con la nueva situación ha optado por bajar a 20. “Estoy cebando los que veo que más rendimiento van a dar y los que no los vendo al destete. No me planteo cerrar, pero sí bajar el número de cabezas, para resistir”.

La Feria de San Antonio se inauguró ayer por el presidente de Ascol, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Pedro López Ferrer; el presidente de Caja Rural de Gijón, José Ramón Fiaño y representantes políticos, entre ellos el edil de la zona rural, José Ramón Tuero.

En la jornada de ayer se celebró el VI Concurso de Asturiana de los Valles. En el tipo normal de esta raza los premios se los llevaron la ganadería Les Roxes de Villaviciosa a la mejor ternera y novilla, con “Lis”, al mejor lote y al mejor criador; la ganadería La Lláscara de Sobrescobio a la mejor vaca con “Xana”; la ganadería Casillas de Llanera el mejor toro con “Actor” y la ganadería Arango de Villaviciosa a la mejor vaca con cría con “Artillera”. En el tipo culón, los premios fueron a parar a cuatro ganaderías gijonesas: la de Iván Cañadas Suárez, por la mejor novilla con “Marinerina”; la ganadería Argusan, por la mejor vaca, con “Sirena”; la de Andrés Vega Álvarez al mejor toro, con “Tuno II” y la ganadería de Juan Manuel Vallina Rodríguez se llevó los premios a la mejor vaca con cría, con “Bamba”, al mejor lote de tipo culón y al mejor criador de este tipo. En el concurso participaron 140 animales de 35 ganaderías.

Hoy se celebra la última jornada de esta feria, con acceso gratuito para el público, en el que 132 animales de 32 ganaderías participan en el 42 Concurso Regional de Raza Frisona.