El vuelco del carruaje rumbo a Salamanca

Desde Alaejos y camino de Parada de Rubiales quedaba Jovellanos en el anterior capítulo de este magnífico viaje, pero justo antes de irse de la villa de Alaejos nos dice esto tan interesante en su Diario: «Pasamos a casa de D. Florentino de Nava, alias Español; vimos a su mujer, la Manuelita Campomanes, con dolor de muelas y de parto, para dar en el 14 el noveno hijo; allí está su hija Petrita, que hace mucha memoria de Madrid, y no es cierto que se haya casado su hermana Jacoba. De vuelta a casa nos regalaron cinco pollos y dos tarros de dulce. Díjonos Español que es buena la cosecha de vino; que la de trigo y cebada fue muy inferior a lo que se esperaba; los solanos dejaron vano el grano; que están perdidos los labradores; después de la prohibición del comercio no hay quien compre un grano; corre el trigo de diez y nueve a veintiuno; la cebada de trece a catorce; que Arévalo está lleno de granos y nadie compra; sólo el pósito escoge lo que quiere, a veinticinco reales; afirma que esta orden va a arruinar la agricultura; traslado a su suegro autor de ella, que, desmintiendo por flaqueza sus principios, ha hecho este mal golpe, uniéndole a otros para malbaratar su fama».

Curioso texto donde sale una relación entre la figura de otro asturiano importantísimo en aquella época y la población de Alaejos, me refiero a Pedro Rodríguez de Campomanes. Y es que el primer conde de Campomanes se casó con Manuela Amarilla y Amaya y tuvo cuatro hijos, una de ellas fue María Bibiana que casó con Luis Manuel Isla, tercer conde de Isla, que era natural de Alaejos. Y otra hija llamada Manuela Susana casó con el citado en el párrafo Florentino de Nava y Perlines, que también era de Alaejos. De este matrimonio nacieron ocho hijos entre ellas Petra que también sale mencionada de un modo cariñoso como Petrita. Además, Jovellanos hace referencia a Campomanes por otra cuestión de índole económica, ya que la pragmática de 11 de julio de 1765 desarrollada por Campomanes, planteaba favorecer a los campesinos con la abolición de una tasa sobre los granos y además les daba libertad de venta, compra y transporte.

En esta pragmática se añadían una serie de cláusulas que intentaban evitar los monopolios y los lucros deshonestos. Por desgracia, y en esto hace hincapié nuestro viajero, muchos rompían esas leyes en perjuicio de los campesinos y sin genero de dudas Jovellanos deseaba que esa pragmática se cumpliese más a rajatabla.

El camino prosigue y en este tramo entre Alaejos y Cañizal le acontece un contratiempo a modo de accidente, que es digno de ser contado, pero mucho mejor a través de las palabras del propio don Gaspar: «Cañizal: algún arbolado; entra la noche; nos vuelcan en medio del mismo lugar, por haber montado la rueda un leño suelto, o más bien por descuido de los zagales, mala canalla; hubo sus sendos golpes, pero ninguna desgracia; el peor librado fui yo, porque libré del vuelco con un leve golpe en la cabeza; puesto ya de pie sobre el coche, al apoyarme sobre uno de los ladillos, se hundió conmigo; volví a caer por el escotillón y, rozando con la pierna contra la puerta de una de las arquillas, medio abierta, llevé un gran desollón en la parte alta de la espinilla derecha; gracias a la bota y dobleces de su campana, que me defendieron de mayor daño. Hubo, sin embargo, sangre, y acabo de curarme con baños de agua fría. Acudió todo el pueblo a ayudar a los cocheros, y lo hizo con singular diligencia y caridad; pero, ¡cosa notable!, un hombre solo no se curó de nosotros, ni nos alivió con su compasión, ni siquiera nos preguntó si nos habíamos hecho daño. ¿No es esto una prueba de la preocupación con que se mira a los que tienen aire de señores? El hombre, suspirando siempre por recobrar su natural igualdad, mira con gusto el sufrimiento de los que la alteran y ayuda con el mismo a los que están a su nivel; como que a ellos sólo tiene por sus semejantes. Esta observación no será nueva, mas no por eso deja de ser digna de advertirse».

Curiosa anécdota la que nos narra Jovellanos, ya que el carruaje en el que iba vuelca y él es quien peor golpe lleva, tanto en la cabeza como en la pierna. Pero lo más llamativo es como nos cuenta, a modo de reflexión, que las gentes del lugar se acercan y ayudan a las personas más humildes que allí iban, sin embargo, a los que parecían nobles, Jovellanos incluido, casi ni les miran. Interesante reflexión la que hace nuestro ilustre personaje.

Está terminándose el día 2 de octubre de 1791 y para pernoctar llega a: «Parada de Rubiales a la legua; buen camino; luna; llegamos al término; Dios nos saque de él bien. Dormimos en un cuarto al piso, sonando a todas horas las campanillas de nuestras mulas y de otros machos y ganados, y era lo mismo que haber dormido en el establo. Tuve mala noche y poco sueño; sobre el lado izquierdo dolía la cadera golpeada; sobre el derecho, la pierna; madrugada; nuevos baños de agua fría; duele mucho; desayuno, y vamos a partir».

Jovellanos anda dolorido tras el vuelco del carruaje y así lo trasmite en este párrafo, casi nos lo imaginamos magullado en la cama de aquella posada y con malas sensaciones físicas tras los golpes. El caso es que llega a esta población que ya pertenece a la provincia de Salamanca, y que las primeras referencias que tenemos a nivel documental son del siglo XIII, aunque ya en el XI existía, ya que durante el reinado de Alfonso VI de León es cuando seguramente surgen las poblaciones de Rubiales y de Parada, y la verdad es que eran dos poblaciones, Rubiales que estaba junto a la Cañada, y Parada que estaba al lado del arroyo de Perales. Parada, en su etimología ya es claro, lugar de paso y parada de ganaderos y comerciantes, mientras Rubiales ya en el siglo XVI desaparece y la población se unifica en la localidad que se conoce hoy uniendo los dos términos. Como curiosidad decir que materiales y piedra de edificios de Rubiales se reutilizaron en construcciones de Parada, y así llegó hasta nuestros días.

Pues como vemos, Jovellanos ya está a tiro de piedra de la capital salmantina, así que en el amanecer del día 3 de octubre nos dice esto: «lunes, 3 de octubre. -Salimos a las cinco menos cuarto; monte de encina por espacio de media legua; gran llanura; entra la famosa Armuña de Salamanca, tierra de mucho cultivo y muy poblada; se nota en este punto mayor diligencia, pues sobre ser las tierras gruesas, negras y coloradas, por la mayor parte se ve hacer uso de los abonos. Lugar de La Orbada de Pedrosillo, de Monjes. Entrada en Salamanca a las nueve; la posada en la calle de Bermejeros; casa nueva, buena habitación, buen despacho».

Jovellanos sale de madrugada de Parada de Rubiales y a las 9 de la mañana está ya en Salamanca y se aloja en la calle Bermejeros, en «casa nueva y buena habitación». Entre este 3 de octubre y hasta el 14 de noviembre Jovellanos se instala en Salamanca, y lógicamente iremos siguiendo sus pasos y trabajos en la ciudad a orillas del Tormes, porque mezclará visitas a personas destacadas, y a lugares monumentales.

Para empezar aquella mañana ya nos dice esto recién aposentado: «me apeé en casa del intendente; allí comí; vi a muchos de mis buenos amigos. Visita al marqués de Tolosa, que está harto malo de resultas de una caída; vino a los baños de Ledesma por dictamen de Sobral. Se mejoró de las piernas, pero se le removió la gota y le tiene a morir».

El intendente era Lucas Palomeque de Tena, cordobés de nacimiento, y que fue regidor perpetuo de Guadalajara y juez en Badajoz, también intendente en Soria y, por supuesto, en Salamanca en este momento. Lo que acontece los próximos días lo vamos viendo en próximos capítulos.