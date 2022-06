“Aún da miedo decir la palabra cáncer, es necesario escribir y darle luz y positivismo”

Es habitual que Mabel Lozano venga a Gijón a presentar sus trabajos. Este domingo estará en la Feria del Libro de Gijón presentando su último, “Te invito a un mojito”, en un relato con tintes muy personales, en los que aborda su experiencia tras sufrir un cáncer de mama hace dos años. Lozano, que fue distinguida hace un año con la “Comadre de Oro” por parte de la tertulia feminista “Les Comadres”, acaba de publicar su tercer libro, tras “El proxeneta” y “PornoXplotación”.

–Un verano más cumple con su cita con Gijón.

–Para mí Gijón es una referencia, pero a todos los niveles. Mi primer libro ganó el premio “Rodolfo Walsh” en la Semana Negra. Me ayudó a impulsarlo y también mis ganas de escribir. Pero mi vinculación con la ciudad no es solo por la literatura. Allí tengo a “Les Comadres”, maestras, mujeres inspiradoras que allí porque las tenéis siempre y quizás no sois conscientes de lo que supone tener a una referencia como ellas. Cuando las vi en Madrid en el “Tren de la libertad” me parecían diosas, ver a mujeres cambiando el mundo sin guerras.

–Presenta en la Feria del Libro su nueva obra, un relato sobre el cáncer de mama, que narra, además, experiencia personal. ¿Qué destacaría?

–Ha sido el libro que más me ha costado escribir. Hablo de mí, me desnudo. Ser sincera y transmitir lo jodido que es tener un cáncer, pero quería aportarle una linterna, algo de luz a esta enfermedad. Todo lo que se ha escrito del cáncer es muy negro, pero había que darle una visión del positivismo que es, cuando te levantas por las mañanas, y ves que los tratamientos que te ponen en esta sanidad –que es muy buena– te dan esperanza. Realmente te tomas la vida con la mayor alegría y buen humor. No cura, pero hace más fácil todo, a ti y a los que te rodean.

–¿Por qué el título “Te invito a un mojito”?

–Tengo una curiosidad por la vida brutal. Rodé un documental como directora para la Asociación Española Contra el Cáncer. No filmamos una operación de cáncer, sino la de un hombre que le habían operado de una hernia. Tenía claro que el instrumental que rodé no tenía nada que ver, pero quería hacer la foto de esa situación. Me bajé al quirófano andando, con patucas, y el teléfono en ristre. Cuando entré allí, el anestesista, en el momento de administrarlo, dijo ‘Ahora yo te voy a invitar a un mojito’. Con lo cual es eso, y la metáfora, de que le mojito tiene un componente de odio, divertimento, alegría, verbena, dibujan es punto de la esperanza, de la luz que mencionaba.

–¿Cómo vivió el cáncer?

–El momento más duro es cuando a cualquier ser humano que está normal y no le duele nada le dicen que tienes un cáncer. Cada día se mueren millones de personas. Y el problema es que no se puede verbalizar. Me dicen, ‘¿qué tal de lo tuyo Mabel?’ La gente no dice la palabra cáncer, porque todavía da mucho miedo. Por eso es necesario Y lo más positivo es cuando biopsia el bicho que tienes dentro, y te dicen que tenía una cabeza sola. Y piensas que hay que luchar contra ese dragón de una sola cabeza y que puedes hacerlo.

–Nada más publicar su libro decía que “lo de mirar a las pacientes oncológicas como heroínas puede hacer que acaben llorando solas en el baño”.

–Siempre se dice que eres una guerrera o una luchadora, pero de eso no tengo nada, si me he muerto de miedo... Lo que soy es una enferma oncológica. Pretender que tienes que estar feliz, encantada de la vida, y luego ves que hay personas que lo pasan muy mal, pues hay que dejar que las personas disfruten de su espacio y vivan como lo necesiten. En mi caso, por mi carácter jovial, mi familia se olvidaba. Y de vez en cuando tenía que decir: “Oye, que tengo cáncer, todo el mundo a moverse”. Esta enfermedad hay que vivirla acompañada, pero sin esa invasión de que te digan ‘venga, te vas a curar, sonríe’. Cada persona tiene su espacio y hay que superarlo.

–Filmó un documental sobre el “Tren de la Libertad”, escribió sobre la pornoexplotación y ahora del cáncer de mama. ¿Qué importancia tiene abordar estos temas?

–Es muy necesario, fundamental. Siguen muriendo muchas mujeres asesinadas cada año. Hay que seguir trabajando. Porque pasan cosas como que mujeres de la guerra de Ucrania las captaban en la frontera para ser víctimas de trata. No hablamos de cosas baladíes. Hoy en día, las mujeres son asesinadas todavía por el hecho de ser mujeres. La violencia de género existe. No podemos obviarlo y tenemos que seguir trabajando para que eso no ocurra.