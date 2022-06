El Ayuntamiento no planteará exigencias al gobierno de España como pedía el edil no adscrito, Alberto López-Asenjo, por la unificación de las comandancias de la Guardia Civil. «El nivel de seguridad está garantizado, que es lo que nos debe preocupar, y lo otro es entrometernos en la organización interna de la Guardia Civil», le contestó el edil de Seguridad Ciudadana, José Luis Fernández. El no de PSOE e IU y la abstención del PP provocaron un empate que deshizo con el voto de calidad de la Alcaldesa.

El gobierno local no recurrirá a las convocatorias de fondos europeos de rehabilitación de edificios para afrontar la reforma de la plaza de toros de El Bibio Su opción han sido cinco colegios. Olmo Ron, edil de Obras Públicas, defendió que un proyecto tan complejo al ser un edificio catalogado no era la mejor opción en este momento para conseguir esos nuevos dineros de Europa.