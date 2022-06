Gijón se abre a retrasar la prohibición de circular sin etiqueta más allá de 2026

El Pleno dejó ayer entreabierta la puerta a que se pueda posponer la orden de prohibición general de circulación en Gijón a vehículos sin etiqueta ambiental que la ordenanza de movilidad fija para el uno de enero de 2026. Un acuerdo entre PP, PSOE e IU, vía enmienda transaccional, al que se sumaron todos los grupos –excepto Foro y Vox, que optaron por el rechazo y la abstención, respectivamente– fija la elaboración en enero de 2025 de un estudio del parque móvil flotante de la ciudad. Si de ese estudio se concluye que no se ha reducido «sensiblemente» el número de vehículos sin etiqueta la prohibición se pospondrá. Ese es el pacto político. Queda por concretar qué se entiende por reducción sensible y qué gobierno deberá asumir el cumplimiento de un mandato que llega a un año de la nueva cita con las urnas.

El punto de partida de este acuerdo fue una iniciativa de la edil popular Ángeles Fernández-Ahúja que proponía llevar al 2030 esa prohibición. Foro la enmendó para demorarla hasta 2035 y los socios de gobierno PSOE e IU sugirieron ese estudio previo a un año vista. Aunque mucho antes de ese estudio, y así lo anunció el edil de Movilidad, Aurelio Martín, se hará otro para ver el grado real de coches sin etiqueta que circulan por Gijón. Ahora mismo, y según datos de la Dirección General de Tráfico a uno de enero de este año, el porcentaje de vehículos sin distintivo en Gijón es del 28,16% (28,02 en turismos) pero desde la concejalía de Movilidad se clarifica que hay una diferencia entre ese inventario de coches y la tipología de los vehículos que realmente circulan por la calle ya que hay muchos coches viejos registrados, pero sin uso real.

Madrid y Barcelona, que hicieron estudios comparativos, detectaron una rebaja de entre el 10 y el 17% entre ambos conceptos. Gijón hará ese mismo análisis, aunque desde Movilidad ya han hecho una primera estimación con los antecedentes de esas ciudades y calculan que solo el 20% de los coches que circulan no tienen etiqueta. En un primer cálculo al inicio de la elaboración de la ordenanza se estimaba que al llegar a la prohibición del 2026 el porcentaje de vehículos sin distintivo estaría entre el 12 y el 13%. Esa es la horquilla a partir del 30% de vehículos sin distintivo de hace unos años.

Y otro porcentaje que ayer dio Martín en ese debate. Los tiques emitidos por los parquímetros de ORA desde que en abril se prohibiera estacionar a los coches que no pueden optar la etiqueta ambiental se han reducido un 10,5%. Un cálculo que no se puede extrapolar ni a ingresos ni tiempos.

La movilidad fue tema recurrente en el Pleno con medio docena de iniciativas de la oposición. Foro sacó adelante las suyas, aunque el rechazo del gobierno hace que sea improbable que se llevan a cabo.

La Corporación dio el visto bueno a las ideas foristas de un bus lanzadera en los meses de verano para conectar los aparcamientos disuasorios de la zona Este con la playa y el centro urbano y de instalar señales en el centro de la ciudad para avisar a los visitantes de la obligación de exhibir el distintivo ambiental. Una novedad fechada el pasado día uno, que afecta a residentes y visitantes y cuyo incumplimiento conlleva una sanción de 90 euros.

El edil José Luis Fernández, presidente de Emtusa, cuantificó en un inabordable coste de 130.000 euros poner en marcha este autobús lanzadera «frente a unos ingresos que son una incógnita y cuando los flujos a la playa están bien cubiertos con los servicios regulares». En cuanto a información sobre la obligatoriedad de llevar el distintivo, el gobierno local rechaza las señales físicas y plantea priorizar la información por medio digitales y a través del área de turismo, que no solo la anunciarán en su web, sino que informarán a oficinas de información turística y alojamientos. «Desde Tráfico lo que no vamos a poner son placas no homologadas», le contestó Aurelio Martín al portavoz forista Jesús Martínez Salvador para quien «la mejor bienvenida a un turista no es que se lleva en forma de souvenir una multa por no llevar pegatina»

Por otro lado, el voto de calidad de la Alcaldesa convirtió en un no el resultado final de la votación a la propuesta de Eladio de la Concha, de Vox de elaborar un mapa de aparcamientos que fije la oferta de plazas actuales y las previsiones de futuro. «No se puede hacer lo ya hecho», les replicó el edil de Movilidad en base al estudio de aparcamientos ya incorporado al Plan de Movilidad.

La ausencia por viaje de Martín en la sesión de la tarde del Pleno llevó a posponer a una comisión el ruego del portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola. de plantear una moratorio a las sanciones por no llegar distintivo ambiental, que se inició el pasado día 1. La falta de información sobre esta exigencia fijada hace un año en la ordenanza de movilidad fue elemento común de crítica de toda la oposición al gobierno local.