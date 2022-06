Los toros dejan 7,2 millones en Santander, defiende su Alcaldesa

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), presentó ayer la feria taurina de Santiago en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro ante cerca de un centenar de personas. Durante su intervención, animó a los gijoneses a acudir a la feria santanderina, que se celebrará del 23 al 29 de julio en el coso de Cuatro Caminos. En este sentido, y dado que El Bibio no acogerá este año la feria de Begoña, la regidora mandó un mensaje a su homóloga en Gijón, la socialista Ana González. «Me gusten o no los toros, cuando voy veo la plaza llena, así que como Alcaldesa tengo que seguir programándolo y escuchando a los ciudadanos», apuntó Igual, quien comparó la tauromaquia con el teatro: «Tiene que ser lo mismo que en un teatro que se programe ópera. Aunque no me guste debo seguir programando ópera si veo que el teatro está lleno cada vez que hay una actuación». En datos, la alcaldesa de Santander aseguró que los toros generan a la ciudad un montante de 7,2 millones de euros: «Ana González ha perdido un capital humano maravilloso, pero quien más ha perdido es España».

Autobuses gratis A la presentación, la primera de la feria de Santiago en Gijón, también acudieron el empresario taurino José María Garzón, cuya empresa, Lances de Futuro, es la adjudicataria del coso cántabro; el torero Eduardo Dávila Miura; e Indalecio Sobrino, pintor y presidente del consejo de administración de la plaza de Cuatro Caminos. En su intervención, Garzón anunció que su empresa pondrá autobuses gratis todos los días y para todos los aficionados que quieran ir a la plaza de toros. «Así ahorramos gasolina, que está muy cara. Después podemos tomar una copa en Santander y así no tenemos problemas con la Guardia Civil», bromeó el empresario taurino, quien aseguró que «vamos a luchar para que la feria de Begoña vuelva a celebrarse en 2023». Por su parte, el torero Eduardo Dávila Miura, quien este año celebra 25 desde que tomó la alternativa, aseguró que para él «es un regalo festejar la efeméride en el norte». Además, como miembro de junta de la Hermandad de la Macarena hizo entrega de dos fotos de la virgen: una para que cuando se vista de luces luzca en la capilla del coso de Cuatro Caminos el próximo mes de julio y una segunda para que se instale en la capilla de El Bibio «cuando vuelva a celebrarse la feria de Begoña».