Ana González cumple tres años de Alcaldesa de Gijón: “Aspiro a otros cinco”

Ana González cumplió ayer tres años al frente del gobierno local gijonés. “La aspiración es cumplir otros cinco”, aguardó la socialista, quien tiene asegurado una última celebración antes de las próximas elecciones. Aun así, la mandataria se mostró convencida en renovar el cargo y festejar otros cuatro más. Por otro lado, admitió que desde el Ayuntamiento hubo varias negociaciones por traer dos grandes conciertos este verano. Dos actuaciones que finalmente no se darán: “Para uno de ellos nos exigían un recinto donde hubiera cerca de 40.000 espectadores y el otro se salía del presupuesto”.

En este sentido, González agradeció a Divertia el esfuerzo realizado durante la negociación de ambos conciertos. “Las condiciones eran imposibles”, lamentó la Alcaldesa, quien subrayó que con El Molinón –el recinto más amplio del que dispone el Consistorio– “no llegaríamos a la cifra que pedían”. Respecto a la segunda actuación explicó que “se valoró hacer un esfuerzo económico y estábamos dispuestos a hacerlo, pero traer un gran concierto para que encima las entradas estuvieran a 500 o 600 euros va poco con el espíritu de Gijón y el tener unas fiestas para todo el mundo”. Un esfuerzo económico que también están dispuestos a hacer desde el Ayuntamiento para traer a la ciudad el torneo de tenis de Moscú ATP 250.

El aniversario de la toma de posesión lo celebró en el Centro Cultural Antiguo Instituto, dentro de la inauguración de la exposición “Gijón, mar de letras”, del fotógrafo Daniel Mordzinski. “Es una manera muy especial de vivirlo, porque esta retrospectiva recorre de alguna manera la relación de Gijón con la literatura”, apuntó González: “Es un hombre que siendo de allí (Argentina) también es de aquí. Ha retratado una parte muy importante de nuestra ciudad y de lo que les gusta a nuestros vecinos: la literatura y el contacto con los escritores”. Además, la mandataria ensalzó a las bibliotecas públicas como “otro elemento de unión entre las letras y los ciudadanos”.

Respecto a la presentación de la feria taurina de Santander, que tuvo lugar ayer en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro con la presencia de Gema Igual, alcaldesa de Santander, González reconoció el derecho de su homóloga cántabra a venir a Gijón a realizar la presentación. Sin embargo, aseguró que “no sé por qué ha venido aquí”. La alcaldesa de Gijón admitió desconocer los motivos por los que Igual recaló en el Principado: “Imagino que vino a explicar sus decisiones y no tiene ni idea de las que yo tomo”. No obstante, González aseguró tener “una relación muy correcta con Gema, como no podría ser de otra manera”. “Pertenecemos a la junta directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y nos vemos generalmente una vez al mes en las reuniones”, añadió la Alcaldesa: “Me comentó que venía y puede presentar su feria donde quiera, al igual que nosotros presentamos campañas como ‘Gijonomía’ en muchas ciudades de España”.

Por último, en cuando a la comparativa que ayer hizo Gema Igual entre la tauromaquia y la ópera, asegurando que si el teatro estaba lleno su labor era seguir programando: “La comparación es un recurso expresivo. Puede comparar lo que quiera. No tengo nada que juzgar”.