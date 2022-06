El Hospital Covadonga compra la residencia Jovellanos, a la que dará cobertura médica

El grupo AVS Millenium Salud, en el que se integra el Hospital Covadonga, acaba de formalizar la compra de la residencia Jovellanos, un emplazamiento con alrededor de 180 plazas ubicado en la calle Muros de Galicia, en el límite entre Viesques y El Coto, que se encuentra muy próximo al centro hospitalario. Esta medida, compartida recientemente con los trabajadores del centro, “permitirá la posibilidad de compartir determinados servicios que supondrán un plus a la residencia, puesto que se convertirá en la única de Asturias con un servicio de urgencias hospitalario”, señalan a LA NUEVA ESPAÑA fuentes conocedoras de la operación. No obstante, remarcan que esta adquisición no supondrá en modo alguno una fusión sino crear “el mayor centro sociosanitario de Asturias”.

Las negociaciones para la compra de la residencia llevaban meses sobre la mesa. Fue la pasada semana cuando la firma se llevó a cabo para formalizar la compra. Esta semana ha sido tiempo de información para que todos los trabajadores estuvieran al tanto de la nueva organización. “Habrá servicios compartidos como la limpieza, la restauración o lavandería, pero la residencia se seguirá gestionando igual, inicialmente no va a haber cambios en el funcionamiento”, confirman a este periódico fuentes de AVS Millenium Salud, que está llevando a cabo expansiones similares a la de Gijón en otras regiones de España. El beneficio para los residentes en la Jovellanos, explican desde el grupo sanitario, está en que “se podrá beneficiar de los servicios hospitalarios para los pacientes más delicados desde el punto de vista de salud”. “Están los médicos de urgencias, las noches... tendrán una cobertura que en otros casos sería inviable”, defienden. La residencia para la tercera edad Jovellanos cuenta con alrededor de 180 plazas, la gran mayoría concertadas. “Aportará y beneficiará los servicios hospitalarios”, confían desde el grupo sanitario, que insisten en que el funcionamiento, a pesar de las sinergias, seguirá siendo independiente. “Una cosa es el hospital y otra la residencia”, aclaran. Urgencias, ya renovadas El Hospital Covadonga, ubicado en la calle General Suárez Valdés –el complejo ofrece servicio en la calle San Bernardo, desde la sede de la policlínica Es Clinic– cuenta con más de una veintena de camas. Ahora, sigue dando pasos en su transformación y mejora de espacios. Por ejemplo, hace apenas unos días, estrenaron el servicio de Urgencias, completamente renovado, y el próximo mes de julio está previsto que inauguren oficialmente el nuevo área de radiodiagnóstico. “Ahora entramos en una nueva fase de obra que se seguirá llevando a cabo en los próximos meses, pero ya empieza a ver el nuevo hospital”, explican desde AVS Millenium Salud. En diciembre del pasado año, aprovechando una parte de las dependencias que antiguamente ocupaban las Dominicas de la Anunciata en lo que fue el Sanatorio Covadonga, el Hospital, regentado por Jesús Kocina y dirigido por Sofía Llorián, estrenó su unidad de pruebas específicas y su hospital de día. La obras en el bloque quirúrgico estaban valoradas en más de un millón de euros tras la compra de un quirófano integrado. A todo ello se suma la reforma del recibidor del Covadonga. En los próximos meses se irán resolviendo todas las actuaciones en marcha.