“La cirugía ambulatoria beneficia al paciente y a la Administración”

Alberto Sopena Zubiria es el presidente del comité organizador del 14.º Simposio Nacional de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), que se está desarrollando en el hotel NH y finalizará mañana. A estas jornadas de conferencias acuden expertos nacionales e internacionales para intercambiar conocimientos y experiencias con el objetivo de mejorar en los procedimientos de las intervenciones quirúrgicas que no conllevan un reposo hospitalario y prosperar en la calidad de vida de los pacientes que se someten a esta clase de operaciones.

–¿Qué oportunidades ofrece la CMA en Asturias?

–Lo que tratamos es que se desarrolle al máximo en la región. No está tan desarrollada como debería de estar, no lo digo solo por Asturias. Queremos darle un empujón porque la Cirugía Mayor Ambulatoria es muy beneficiosa para el paciente y la Administración. Beneficia a todo el mundo. Al final consiste en que el paciente que realiza un cierto tipo de intervenciones quirúrgicas permanece unas horas en el hospital y antes de la noche se va para casa bajo un control hospitalario, sabiendo en todo momento lo que tiene que hacer y a quién tiene que llamar si tuviese algún problema. Es una cirugía totalmente segura para el paciente.

–¿Y las debilidades?

–Podríamos valorarlas en una cierta incomprensión de todos los elementos que intervienen en la cirugía. La inercia que llevamos podría ser una de las dificultades, por lo que habría que cambiar la mentalidad para agilizar mucho más la cirugía. Eso implicaría una labor educativa tanto de agentes sociales como de administración. Los agentes sociales todavía no conocen muy bien la cirugía ambulatoria, dándose una paradoja muy curiosa: a los familiares de los pacientes que se operan de esta forma por ley solo se les concede un día libre en el trabajo. Sin embargo, si lo hicieran por ingreso se les conceden tres, cuando debería ser al contrario. Un paciente con ingreso está cuidado por la enfermería del hospital mientras que uno que ambulatorio requiere un apoyo familiar y social. Por eso, es importante la concienciación de todos los agentes sociales.

–En un escenario como la pandemia, cuando los hospitales estaban saturados, ¿cómo de importante fue la CMA?

–Mucho. Los pacientes al no estar hospitalizados no tenían prácticamente riesgo de contagio. Todos los pacientes que pasaban por la cirugía ambulatoria se hacía una PCR dos días antes para asegurarnos de que no tenían covid. El año pasado se hizo mucha y ha ayudado a controlar las listas de espera quirúrgicas.

–¿Todas las especialidades médicas pueden tener CMA?

–En el HUCA están integradas en la Unidad de Cirugía Ambulatoria prácticamente todas las especialidades. Hay algunas que no tienen casi procedimientos en cirugía ambulatoria como pueden ser Torácica o Cardiaca. Están desde Traumatología, Cirugía General. Plástica o Maxilofacial, entre muchas otras.

–¿El cirujano que realiza la intervención nota diferencia entre que sea ambulatoria o con ingreso hospitalario?

–Los médicos en general preferimos hacer programas ambulatorios siempre y cuando se garantice la absoluta seguridad del paciente, así como su confort: como que no tenga dolor o problemas de sangrado. Está admitido entre todos los cirujanos. Se estudia muy bien a los pacientes antes de ponerlos en programas de cirugía ambulatoria. Se ve si desde el punto de vista quirúrgico estos pacientes se pueden intervenir en este tipo de programas, desde el punto de vista anestésico si ofrecen seguridad o si pueden controlar el dolor después de la operación. Al paciente les explicamos todo esto y es muy raro que rechace el programa ambulatorio, generalmente todo el mundo lo acepta. Es un trastorno mucho menor de su vida y de la de las personas que conviven con él.

–¿El desarrollo de la tecnología ha ayudado a la monitorización remota de los pacientes que están en sus casas?

–Desde luego el desarrollo de aplicaciones móviles es un futuro que ya está en nuestras manos. Hay pacientes a los que no se les puede integrar en estos programas porque no manejan este tipo de tecnologías, pero por ahí va el futuro de la CMA.

–¿Cómo catalogaría al HUCA a nivel nacional respecto a la CMA?

–Poseemos una de las mejores unidades de Cirugía Mayor Ambulatoria de España. En el HUCA el número de intervenciones quirúrgicas que se hacen en programa ambulatorio sobre el total de la cirugía es de entorno al cuarenta y cinco por ciento. Sin duda el HUCA es un hospital de referencia y estamos muy bien posicionados. En el antiguo HUCA había unas mil trescientas camas y en el nuevo hay unas mil. Han bajado, pero también el número de ingresos y eso en parte es gracias a la CMA.

–¿Cómo de importante es hacer simposios como los que realizan estos días en Gijón?

–Venimos gente de toda España e incluso algún conferenciante de fuera para compartir todas nuestras experiencias y todos nuestros conocimientos para aprender los unos de los otros.