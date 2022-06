“Un edificio histórico como la Laboral no se puede destinar a viviendas sociales”

El empresario e ingeniero técnico Manuel Nevares Vega es el único candidato a presidir la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral, cuyos socios celebran mañana sábado su asamblea. Llegó desde Cangas de Onís a la Laboral en 1971 y hasta 1979 vivió en ella, como interno, formándose como oficial industrial y luego cursando la formación preuniversitaria.

–¿Quiénes quiere que le acompañen en la directiva?

–Todos los de la saliente que quisieron, siguen: Jesús Jiménez de secretario, Jorge Buelga de tesorero y los vocales Luis Serrano, José Juan Álvarez, Carlos Maroño y Pedro Rodríguez. Se incorporan Nuria Rabasa como vicepresidenta, y los vocales Óscar González, Víctor Madrazo y Jesús Acebal.

–¿Qué objetivos se plantea?

–Ensanchar la base de la asociación con gente más joven, y no solamente antiguos alumnos, si no también antiguos profesores, empleados o gente civil que quieran a este monumento. También insistir en la conservación de la Universidad Laboral. Los antiguos alumnos –y no sólo los que están en la asociación– junto a anteriores juntas directivas fueron los que hicieron el ímprobo trabajo para que esto fuese declarado Bien de Interés Cultural. Y eso obliga más. Luego también hay un pretensión, que es de órdago, que es que sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Todo el que ve la Laboral por primera vez abre la boca. Los americanos flipan. El otro día coincidí con una visita de un crucero. “¡Oh my God!”, decían mientras les salían los ojos de las órbitas.

–Marque una prioridad.

–Que se mantenga y se conserve el edificio. Valoramos mucho las inversiones que se hicieron para mejorarlo en los últimos años, unas más acertadas que otras. Pero lo que no tiene espera es la cúpula de la iglesia, que es única en el mundo por tamaño y diseño y corre grave riesgo. En la Laboral hay varios centros educativos con miles de personas todos los días y esto sigue funcionando, pero hay que mantenerlo. No sólo la cubierta. Hay dependencias en las que está lloviendo dentro, como en los pasillos que conducen a las antiguas cocinas, a la lavandería. Da pena y dolor. Esto hay que preservarlo. Cuando estaban los Jesuítas, aquí había un servicio de pizarristas todo el año, para arreglar los tejados. Una cuadrilla de tres o cuatro personas al mando de un pizarrista que había participado en la construcción de la Laboral. Y todo el año se dedicaban a arreglar pizarra.

–Llevan años pidiendo lo mismo.

–Obras se hicieron muchísimas, algunas desacertadas, como el recrecido del Teatro, que para mí es un atentado. Y el fresco que se tapó de Enrique Segura, un artista como la copa de un pino, ¿qué culpa tuvo él de vivir en la época en la que vivió? ¿Tanto nos sobra en Asturias el arte como para tapar una obra de arte, como hicieron los talibanes volando aquellos budas? ¿Por que salían unos curas o los políticos de la obra? Nosotros tenemos que pasar página de esto, porque por esa regla de tres también habría que tirar los pantanos. Nuestra asociación es completamente libre de política. Respetamos a todos. No tenemos ni poder político ni económico, sólo una fuerza moral imponente para hacer esas cosas.

–Donde se han hecho actuaciones en la Laboral es en espacios a los que se les ha dado un uso. ¿Y los que no?

–Entre un 35% y un 40% de la Laboral está en desuso, y parte de ello en malas condiciones.

–¿Alternativas?

–Donde se preveía un hotel, se puede ubicar la residencia de estudiantes de la Universidad. Por otro lado, un centro histórico como este no es lugar para viviendas sociales. Una residencia de postgrado y la organización de simposios en el teatro, son otras propuestas. También una exposición permanente sobre la historia de la Laboral. La iglesia, que tiene un órgano de tubos dignísimo, podía hacer de ese espacio un lugar ideal para conciertos de música clásica. Esto hay que usarlo, pero lo que no puede es llover dentro de los edificios.

–¿Y la reparación en la iglesia?

–Tenían previsto hace dos años 500.000 euros, y mira por donde vamos; ni para el andamiaje.

–¿Cree que la crisis económica en la que entramos puede retrasar aún más las inversiones?

–Sí. Pero cuando se construyó este centro no era menor la crisis que hoy; una postguerra, hambre, racionamiento. ¿Estábamos mejor que hoy? No, y se hizo esto y está hecho para durar, si miramos por ello. Si tenemos goteras año tras año, al final la casa se nos cae.

–¿Cree que el mal estado en el que está una parte de la Laboral, tiene chances de que la seleccionen como Patrimonio de la Humanidad?

–Muchos monumentos que pasan a ser Patrimonio de la Humanidad son ruinas, pero sería triste que esto fuera ser una ruina cuando lo declararan Patrimonio de la Humanidad. Desde la buena relación con las administraciones y sin enfrentarnos, vamos a defender una cosa que además es justa, que es que haya un presupuesto anual serio para la conservación de la Laboral, con una comisión que apruebe las obras y supervise esos trabajos.