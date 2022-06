Dos años para una cirugía de escoliosis: “No aguanto el dolor”

“Tomo calmantes como agua porque no me aguanto de los dolores”. De esta forma explica María Sandita Vigón Piñera, de 70 años, la situación que está viviendo. Esta vecina del barrio de El Coto lleva dos años esperando para repetir una operación de escoliosis en el Hospital de Cabueñes. Una intervención que por el momento no sabe cuándo se va a producir: “Tengo que estar en la cama para que se me pasen un poco los dolores, porque si no es imposible”.

Ante la impotencia que ella misma asegura sentir debido la situación que le toca padecer, Vigón optó por presentar –el pasado 18 de enero– una queja a la gerencia sanitaria del área V, a través del servicio de atención al usuario del Hospital de Cabueñes. Obtuvo la siguiente respuesta, el 3 de febrero: “Tras solicitar la oportuna información a la jefa del servicio de Traumatología se informa de que usted se encuentra incluida en la lista de espera quirúrgica de dicho servicio, con prioridad preferente”. Una puntualización que Vigón confiesa no lograr comprender del todo: “Si aquí pone que tengo una prioridad preferente no entiendo por qué llevo dos años esperando a que me operen”. En este sentido, el centro sanitario apunta en su escrito de respuesta que la intervención quirúrgica que requiere Sandita se trata de “una cirugía no urgente”. “Como sabe, los tiempos de espera para este tipo de cirugías han sufrido importantes retrasos en relación a la pandemia, ajenos a nuestra voluntad”, explica la carta enviada a la gijonesa, que finaliza asegurando que “su intervención quirúrgica se realizará a la mayor brevedad posible, siempre dentro de nuestras posibilidades, respetando el orden de inclusión en la citada espera”. María Sandita Vigón padece varios problemas físicos que le han dejado con el paso del tiempo secuelas sensitivas y motoras en las extremidades de la parte izquierda de su cuerpo. A lo largo de sus 70 años se ha sometido a varias intervenciones quirúrgicas, de la última –a finales de 2019– asegura no haber quedado “del todo bien”. “Me dieron el alta antes de la pandemia, pero en una de las revisiones posteriores me dijeron que algo no estaba bien colocado en la columna y que tenía que repetir la operación, pero sigo esperando”, lamenta Vigón, quien explica que “me caducaron hasta dos preoperatorios”. La vecina de El Coto sostiene que se presentó en el Hospital de Cabueñes en tiempo y forma para la cita de preoperatorio que tenía para repetir la intervención de escoliosis a la que ya se había sometido en 2019. Según relata, hasta dos preoperatorios le caducaron al pasar más de seis meses de que los realizó en el centro hospitalario. Hasta el día de hoy, María Sandita Vigón garantiza que no ha recibido ninguna llamada por parte del centro hospitalario gijonés para repetir la intervención quirúrgica en la columna vertebral. Vigón asegura que pasa los días “como buenamente puedo” y además aguarda un aviso a la mayor brevedad posible para realizar la intervención: “Espero que mi situación se solucione porque la situación por la que estoy pasando es insostenible”.