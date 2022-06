Es una enfermedad, aunque muchos lo traten como vicio. La adicción es una patología crónica y recurrente del cerebro. Se basa en la búsqueda del alivio a través del consumo o uso de sustancias u otras conductas similares. Su desarrollo implica para la persona adicta la incapacidad de controlarlo, dificultad para abstenerse, deseo del consumo, disminución del reconocimiento de los problemas derivados de la adicción y en las relaciones interpersonales, así como una respuesta emocional disfuncional. Esto crea problemas en su vida, mermando la calidad de la misma. Por fortuna, recuperarse de esta aporta la capacidad de escoger tu propio camino.

En este devenir incierto, durante el largo periplo que los enfermos deben cruzar batallando con su yo interno, espacios como CC Adicciones juega un papel fundamental. Esta clínica de rehabilitación y desintoxicación fundada por el asturiano Francisco Prados, cuenta con numerosos centros por toda la geografía nacional, uno de ellos en Gijón, para prestar ayuda a todas aquellas personas que necesiten una mano profesional y amiga. Lo hace con conocimiento de causa, pues él mismo, así como muchos de los terapeutas y personal del centro, vivieron en sus propias carnes el drama de ser adicto, algo que genera una fuerte vinculación con las personas en tratamiento.

Bajo el lema “Existe salida siempre”, Prados y su equipo ayudan a muchas personas que, como él, están o han estado “en el pozo”, usando como principales herramientas la empatía y la comprensión, Una fórmula de éxito, pues CC Adicciones cuenta con un alto índice de recuperación integral de pacientes con conductas adictivas y comportamentales –cerca de un 86%–, algo a lo que contribuye uno de sus pilares básicos: las terapias grupales. En ellas, los pacientes pueden compartir sus experiencias, apoyarse los unos a los otros en este difícil trance para conseguir dejar de consumir, no querer volver a hacerlo –que no es lo mismo que resignarse–, restablecer su integridad personal, potenciar el desarrollo y crecimiento personal y encauzar valores morales perdidos y cimentar los mismos en la vida plena que tanto ansían recuperar.

Las temidas recaídas

En este viaje, tanto los pacientes como sus familias deben ser conscientes de que las recaídas pueden aparecer en cualquier momento. “Una recaída corresponde en la mayoría de los casos a una recuperación mal hecha, a un abandono de la misma, a una exposición a estímulos constantes antes de tiempo o a una falta de aceptación en cuanto a no volver a consumir nunca más”, indica Prados. “Suelen ser complicadas a nivel general, tanto para el adicto como para todo su entorno. Por un lado, el paciente que recae suele volver a consumir con mayor intensidad que antes de empezar la recuperación, se suele sentir culpable y en muchos casos, se deteriora notablemente la capacidad cognitiva del mismo, provocando en ocasiones que no sea capaz de enfrentarse a un nuevo comienzo de recuperación”.

En su opinión, la manera de afrontar una recaída es acudir lo antes posible a clínica y exponer la situación real de lo que está pasando. “Por parte del entorno, debe de existir cohesión para conseguir que el paciente opte por volver a comenzar una recuperación”. En todo el proceso, el papel de los seres queridos es fundamental, aunque estos no deben dejarse arrastrar, pues puede caerse la peligrosa codependencia- coadicción. “Es un trastorno común en la mayoría de las personas que forman parte del entorno más allegado al adicto, sobre todo madres, padres y parejas. Uno de los elementos importantes en el tratamiento es el sistema al que pertenece el paciente. Un sistema afectado de lleno por la adicción, que se desestructura a medida que el adicto empeora. Ahora bien, todo lo que el coadicto incorpora en su vida durante el tiempo en que el adicto está consumiendo, como el control obsesivo sobre este, la desconfianza o el rechazo, es algo que se ha de redirigir una vez que el adicto comienza una recuperación. Debe de formar parte activa del tratamiento de su familiar, asistiendo a terapias, formándose para aprender a vivir y convivir con un adicto en recuperación, recuperando conductas y hábitos saludables. Si estas cuestiones no se trabajan, se corre el peligro de no entender la recuperación y vivir situaciones complicadas.

Asimismo, para llegar a buen puerto ha de tenerse algo claro: la adicción no tiene cura. Así lo considera Prados. “No la tiene ya que es una enfermedad crónica y como en todas ellas, se aspira a una recuperación con la que se consigue una normalidad absoluta en la mayoría de los casos siempre y cuando no activemos de nuevo el sistema de recompensa consumiendo otra vez”. La enfermedad y el consumo de un adicto, no es un problema de conducta, dice, “sino que la conducta desestructurada o inadaptada se debe a la enfermedad de adicción. No debemos caer en responsabilizar el desarrollo de la enfermedad a cuestiones ambientales o estructurales, no existe una única causa, sino múltiples factores, siendo el más importante el genético”.

