Este sábado, a partir de las 18.30 horas, Miguel Munárriz, premio “María Elvira Muñiz” de Promoción de la Lectura, conversará con Miguel Barrero, escritor y director de la Fundación Municipal de Cultura, en el Antiguo Instituto. Munárriz, gijonés afincado en Madrid desde hace un cuarto de siglo, ha publicado recientemente su último trabajo, “La escritura contra el tiempo”.

–¿Qué supone la distinción?

–Es muy especial. Ya había tenido un premio más bien colectivo, del Ministerio de Cultura, por la dirección del suplemento “Esfera”. Y eso fue muy importante. Pero que me llamen desde mi casa, desde Gijón, no hay mayor satisfacción. Estoy muy feliz.

–En estos tiempos de digitalización nacen nuevos “autores”, como los youtubers. ¿Hace falta más que nunca promocionar la lectura?

–Sí. Y entre la gente joven hace falta mucha falta promoción. Es la que tiene que mantener con mucha fuerza el libro en papel, que no solo no se ha perdido, sino que ha crecido. Antes de la pandemia había un 40 por ciento de pérdida de venta de libros, pero la pandemia lo que hizo fue recluirnos a todos en casa, porque no había otros entretenimientos y la gente leía. En ese tiempo se incrementó la venta, y apara todos los que estamos en el sector editorial nos da un respiro. Vemos que el libro en papel tiene una vida importante, en España se publican obras muy buenos y hay excelentes traducciones. Creo que estamos en un buen momento, pero no debemos despistarnos, los tiempos van cambiando y hay que amoldarse a ellos, tengo confianza en el libro y en la literatura tendrán un buen futuro.

–¿Cómo se engancha a los jóvenes?

–Es un prueba–error constante. Las editoriales están actuando ahora como siempre, porque publican más a lo largo del año. Tienen que buscar ese publico amplísimo de lectores. Los niños no han perdido ese afán por la lectura física, siguen enganchados desde pequeños, y esa es la verdadera fuerza que hay que seguir trabajando con ellos. Que lean desde pequeños, que se interesen, que los padres les acompañen. Después en la adolescencia suelen volar por otros caminos. Pero el buen lector que se ha hecho hasta los 12 años luego vuelve. La educación es fundamental para crear el hábito lector.

–Viene de disfrutar de la Feria del Libro de Madrid. ¿Qué imagen proyecta fuera esta cita de Gijón?

–Madrid siempre es la plaza fundamental para la promoción de cualquier cosa asturiana. Siendo delegado del Principado en Madrid lo constaté. Asturias es la comunidad que goza de mayor prestigio y querencia por parte de los madrileños, que es donde vive desde hace 26 años. Todo lo de Gijón y Asturias gusta muchísimo, el Festival de Cine de Gijón por ejemplo, y ahora la Feria del Libro está despertando mucho interés. Es un acontecimiento que concita a muchos y muy buenos escritores durante muchísimos días. Está teniendo una visión muy importante.

–Ahora que estamos cerca de bajar del millón de habitantes, ¿Asturias va a ser un paraíso natural y cultural, una isla para programar buenos eventos?

–Los políticos de Asturias tienen que hacer un trabajo de proyección de Asturias hacia fuera. Es fundamental. Uno no pudo mirarse el ombligo. Hay que promocionar Asturias mejor, no sé de que manera. Porque tiene todo para ser la primera comunidad de España en recibir en aluvión de gente que necesitamos. Culturalmente estamos muy bien colocados, no tengo ninguna duda, falta algo más, como la variante de Pajares, porque tenemos buen clima, gastronomía y muchas cosa que ofrecer. Pero hay que dar oportunidades al artista, no que llegue solo y se encuentre aquello como si fuese la aldea de Astérix.

–Hablemos de su libro. Invite a descubrirlo.

–Me esta dando mucha satisfacciones. Fue un trabajo hecho semana a semana en la web literaria “Zenda”, cuyo editor es Arturo Pérez-Reverte. Tengo un blog, en el que iba publicando un artículo, que consistía en reseñar, un libro, comentar algo de un autor, fue cobrando cuerpo, hasta que publiqué el libro. Es una satisfacción recuperar en papel todo lo que estaba en la nube, en internet.

–¿De qué más le gustaría escribir?

–Me han propuesto que hiciera un libro, que siga ese línea, sobre mi memoria, recuerdos y mis encuentros con escritores. Me hace mucha ilusión.