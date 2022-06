Susto en la calle Marqués de Casa Valdés a la altura del número 38, cerca del cruce con la calle Caridad. Un hombre de 66 años resultó herido leve tras ser atropellado cuando cruzaba un paso de cebra. Según informó la Policía Local, "irrumpió" en el paso de peatones cuando fue golpeado por un vehículo. Este vehículo lo conducía una joven que, nada más notar el impacto, se bajo para tratar de auxiliar al herido. Se encontraba bastante nerviosa. El hombre que sufrió el golpe se mantuvo consciente en todo momento y sus heridas sobre el terreno no parecían graves. Tenía una brecha en la cabeza y manifestaba dolor en el brazo izquierdo.

La Policía Local y una ambulancia de servicios básicos se personaron en la zona pocos minutos después de que sucedieran los hechos, sobre las 13.00 horas. El hombre fue atendido y conducido hasta el Hospital de Cabueñes. La víctima, incluso, le llegó a decir a la joven que no se preocupara por lo sucedido, que estaba bien. Lo hizo para tratar de calmarla, puesto que, por el suceso, se encontraba muy nerviosa. El accidente generó algunas retenciones en la vía, de un solo sentido. Fue porque hasta que no llegó la Policía Local la conductora no quiso retirar su vehículo. La normalidad se recuperó sobre las 13.30 horas.