El Senado ha rechazado investigar el hackeo municipal que sufrió el Ayuntamiento de Gijón al “no ser competencia del Gobierno” una actuación realizada por un organismo municipal y porque se trata de información clasificada al depender el asunto del Centro Criptológico Nacional, un ente dependiente a su vez del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que, en todo caso, “debería dar cuenta de sus temas en el Congreso de los Diputados”. Esos son los dos pilares en los que se basa la argumentación de la Cámara Alta para no admitir una pregunta de la popular Mercedes Fernández, que quiso saber “cuándo” notificó el Ayuntamiento al Centro Criptológico Nacional el ataque sufrido la madrugada del 19 de abril.

La cuestión la registró Fernández el pasado 19 de mayo y ante la negativa del Senado a llevarla a trámite la asturiana trató que esta fuera reconsiderada con un nuevo escrito, el 6 de junio. La pregunta concreta es “¿Cuándo notificó el Ayuntamiento al Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, el ataque producido?”. También si “se ha dirigido desde el Centro el análisis y la garantía mínima de servicios y datos”.

Fernández trató de demostrar que su pregunta sí tiene que ver con la actuación del Gobierno y no con la del Ayuntamiento al referirse a la relación que hay con el Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI y por tanto del Ministerio de Defensa. También quiso dejar claro que su pregunta no atenta contra material reservado puesto que solo busca “corroborar” que el Ayuntamiento se dirigió al Centro Criptológico. “En la era de la transparencia resulta inexplicable que los sencillos extremos que se solicitan no obtengan respuesta”, expresó. La segunda pregunta fue también rechazada por parte del Senado dando los mismos argumentos que en el primer intento.