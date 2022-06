“Encantados” están en Stop Muro ante el inminente inicio de las obras para devolver el doble sentido al tráfico al Muro, lo que habían ganado en sede judicial. “Encantados con la sentencia y con haber reunido 48.000 euros en tres semanas que demuestra el hartazgo que hay en Gijón con esta señora Alcaldesa”, explica la portavoz de la asociación, Montserrat Medina. Con lo que no están tan encantados es con el diseño de la obra. “A nosotros nos parece que dejar el carril bici entre dos viales es una temeridad pero nosotros no somos técnicos y desde luego no lo decidimos. Nosotros pedíamos una vía este-centro y la jueza dijo que por el ‘cascayu’, pero cómo lo hay que hacer es cosa de ellos (por el Ayuntamiento”, indica Medina antes de concretar: “Van a hacer una chapuza y culpar de esa chapuza a Stop Muro, pero Stop Muro no tiene la culpa”.