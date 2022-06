José Ángel Gómez, conocido como “Defreds” es uno de los referentes de la literatura juvenil. Ayer estuvo en Gijón presentando su último trabajo, “Ojalá”, que ha estado en el número uno de la lista de libros de poesía más vendidos durante el último mes. “Defreds” analiza las claves para conectar con el público de menor edad, desvela lo que le inspira para escribir y analiza la dificultad para abrirse hueco y vivir de la literatura.

–¿Por qué el nombre de “Defreds”?

–Es una palabra al azar que inventé con mi hermano en casa, marcando teclas en el ordenador, con el primero que tuvimos en casa, y desde entonces la utilicé siempre.

–Hábleme de “Ojalá”, su último trabajo. ¿Qué tiene de especial?

–Es mi décimo libro. No quería que fuese uno más, sino que fuese especial. El objetivo está cumplido. Cada capítulo es un planeta, está inspirado en el sistema solar y ha quedado muy especial en conjunto, con mucha intimidad. Es el que más tiempo he tardado en escribir. Pero es el más bonito de los que tengo y el más cercano. El lector encontrará un “Defreds” más maduro y abriéndose en canal.

–Ha estado situado como número uno en la lista de los libros de poesía más vendidos en el último mes. ¿Qué supone para usted?

–Para mí no es poesía, son relatos. Genera algo de debate, porque las librerías lo colocan como poesía. Tengo la suerte de que mis diez libros se situaron como número uno de poesía durante varias semanas y meses. Y éste es verdad que lleva las ocho primeras semanas de lanzamiento de número uno. No hubo queja, lo disfruto. A la gente le sigue gustando. Y eso es lo más importante.

–Tiene mucho éxito entre la gente joven. ¿Cuál es el secreto para dar con lo que buscan?

-Al principio quizás cuando empecé me leía gente más joven, ahora ya han ido creciendo conmigo muchos de ellos, ya me lee gente de más edad, pero el público joven siempre esta ahí, estoy orgulloso de que la gente joven me lea. Soy una persona que se fija mucho en detalles, en lo que pasa alrededor de su vida, y tengo la capacidad de ponerme en el sitio de los demás. Esa es la clave para engancharles.

–Hasta mucho de ellos se tatúan sus frases. ¿Le sigue impresionando?

–Mucho. Es una maravilla. Pensar que por padres, hermanos, la pareja o cualquier familiar se tatúan algo de mis libros es algo increíble

–¿La poesía es un género que engancha?

–Hubo un boom y tres o cuatro autores nos hemos quedado para bastante tiempo. Es una manera de llegar a la gente, inspirarse a uno mismo, y creo que tiene cuerda para rato.

–¿De dónde le sale la inspiración?

–Para mí es la vida. No tengo esa capacidad de otros escritores de inventar, ponerme delante de un ordenador y escribir 3.000 palabras. Lo mío es más sentimental, de historias cercanas a mí y mis conocidos. Para mí es todo más realidad que calidad. Es algo que me viene de serie, que me sale solo.

–¿Se puede vivir de escribir? ¿Se valora lo suficiente el papel de un escritor?

–Vivir del libro es complicado en España. No se lee tanto el libro como se debería. Y el porcentaje que nos llevamos los escritores es mínimo. Hay que vender muchos ejemplares, dedicarte en exclusiva a tu carrera y que funcione. Y en ese caso ya te lo podrías permitir, ya no solo con los libros, sino con otro tipo de actividad, con charlas o las redes como es mi caso. No creo que haya más de 50 autores en España que puedan vivir de la literatura, y ya estoy tirando mucho por arriba.